雙王領軍 電子回神 台股漲58點收10366

受惠國際油價與美股雙雙強彈，激勵台股開高震盪趨堅。在雙王之權王台積電與股王大立光領軍向前衝，刺激電子與中小型股活蹦亂跳，而台塑四寶、統一與富邦金等集團股又負責穩盤下，使大盤老神在在安步當車走高。

集中交易市場加權股價指數終場上漲58.77點，為10366.51點，漲幅0.57%，成交1547.63億元。店頭市場方面， 則是開高之後不回頭，在半導體與生技兩大族群執掌攻堅帥印下，指數上漲0.91%，報131.08%，成交348.05億元，短期有機會持續向季線關卡挑戰。

除台積電回神外，聯電、聯發科等多家泛聯電集團股也表現不錯，由於台積電首季繳出亮麗財報，市場預期，首季營收優於前一季，也更勝去年同期的聯電，或也有令人驚艷的Q1成績。

美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，早市一度臉色鐵青，或因短期美伊關係再度趨向緊張。不過，在新冠疫情還未緩和之下，預期雙方仍只是口頭上交火，因此上下震盪後，目前道瓊期、標普500與小型股2000等已由黑翻紅，僅那斯達克100期指現下暫報微挫0.08%。

亞股方面，今除澳洲股市表現疲軟外，日本、南韓、大陸、香港、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印尼與印度等市場都臉色紅潤。匯市方面，亞洲地區主要貨幣兌美元匯價，短期多呈小漲或小跌局面，匯市的穩定也有助投資信心攀升。

業內人士指出，台股今一度衝高大漲逾百點，不過，受制前波上檔大套牢區的心理壓力，市場追價意願相當謹慎，使盤勢轉為收歛漲幅，在行進間穩步趨堅，此架構對大盤在季線與月線間來回游走以沈澱籌碼具正向，後市仍審慎樂觀。