美股、油價反彈激勵 台股81檔揚眉吐氣

台股今（23日）加權股價指數收盤報10366.51點，漲58.77點，漲幅0.57％，成交量為1547.63億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大有30檔，前10名為隆達 (3698)、光鋐 (4956)、錸寶 (8104)、 華泰 (2329)、金寶 (2312)、寶齡 (1760)、正道 (1506)、台通 (8011)、矽統 (2363)及宏齊 (6168)。

今日有3檔超過5％跌幅，跌幅前10名有正峰新 (1538)、誠創 (3536)、科風 (3043)、鈞泰 (6131)、百達-KY (2236)、士紙 (1903)、統懋 (2434)、隴華 (2424)、三能-KY (6671)及統領 (2910)。

上市成交量前10名個股為聯電 (2303)、旺宏 (2337)、晶電 (2448)、金像電 (2368)、金寶 (2312)、群創 (3481)、友達 (2409)、中信金 (2891)、新光金 (2888)及台積電 (2330)。

上櫃有51檔5％以上漲幅，其中前10名為合一 (4743)跟光環 (3234)漲停，驊訊 (6237)、華星光 (4979)、台康生技 (6589)、進泰電子 (3465)、熒茂 (4729)、建暐 (8092)、新復興 (4909)及金雨 (4503)。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔凌泰 (6198)、英格爾 (8287)、環瑞醫 (4198)、森寶 (3489)、鼎創達 (5304)、聯光通 (4903)、唐鋒 (4609)、易飛網 (2734)、百徽 (6259)及久陽 (5011)。

上櫃成交量前10名個股為優盛 (4121)、威剛 (3260)、雙鴻 (3324)、高端疫苗 (6547)、盛弘 (8403)、精材 (3374)、大學光 (3218)、頎邦 (6147)、統新 (6426)及立碁 (8111)。