4月22日一分鐘強弱勢股
4月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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華新科
(2492)
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9.9
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可轉換公司債溢價25%發行，高於市場預期，股價重返200元
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隆達
(3698)
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9.89
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全球首款Mini LED筆電問世，又擁防疫概念，股價早盤飆漲停
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恆大
(1325)
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9.83
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疫情受惠股再抬頭，不畏外資近期連賣，股價創歷史新高
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愛普
(6531)
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9.75
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外資出現回頭跡象；股價帶量拉出長紅K、重回5日線上
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瑞基
(4171)
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9.67
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肺炎檢驗試劑獲歐盟體外診斷醫材認證，股價大受訊息激勵
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中和
(1439)
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8.61
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成交爆出大量、日增翻逾5倍，簇擁股價登18個月來新高
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大學光
(3218)
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8.31
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民眾防疫在家，追劇、電玩傷眼，身為眼球經濟概念股受惠
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紘康
(6457)
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8.19
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測溫槍夯，3月營收創高，訂單滿到7月，股價創歷史新高
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強茂
(2481)
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8.16
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投信出現轉買跡象；成交量倍增，長紅K棒突破季線
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寶齡富錦
(1760)
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7.37
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新冠檢驗試劑入選中研院名單，保健/消毒產品銷量佳
製表：方歆婷
4月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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圓展
(3669)
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2.98
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賣盤小幅獲利了結，惟股價仍居多頭排列的各均線上
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矽力-KY
(6415)
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2.85
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投信近日連站賣方，土洋對作；股價一度回測10日線
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穩懋
(3105)
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2.45
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砍單傳言引發賣壓，股價失守年線、位居各均線下方
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定穎
(6251)
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2.26
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遭列警示股；外資出現轉賣跡象，股價回測5日線支撐
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矽統
(2363)
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2.25
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賣盤小幅獲利了結，股價回測5日線支撐，留十字線
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生華科
(6492)
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2.14
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獲利賣盤下車，股價觸高後回落，70元大關得而復失
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瑞儀
(6176)
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2.13
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Q1營收低迷，Q2可望回升，惟歐美疫情嚴峻，H2變數多
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聯發科
(2454)
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2.12
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手機需求不佳，亞系外資於法說會前夕開槍、下修目標價
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聯亞
(3081)
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2.12
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季線壓力重，股價陷入均線糾結區盤整，昨失守月線
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威剛
(3260)
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1.96
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外資、投信出現轉賣跡象；股價衝高後回測5日線、年線
製表：方歆婷
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