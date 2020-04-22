4月22日一分鐘強弱勢股

4月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華新科

(2492)

9.9

可轉換公司債溢價25%發行，高於市場預期，股價重返200元

隆達

(3698)

9.89

全球首款Mini LED筆電問世，又擁防疫概念，股價早盤飆漲停

恆大

(1325)

9.83

疫情受惠股再抬頭，不畏外資近期連賣，股價創歷史新高

愛普

(6531)

9.75

外資出現回頭跡象；股價帶量拉出長紅K、重回5日線上

瑞基

(4171)

9.67

肺炎檢驗試劑獲歐盟體外診斷醫材認證，股價大受訊息激勵

中和

(1439)

8.61

成交爆出大量、日增翻逾5倍，簇擁股價登18個月來新高

大學光

(3218)

8.31

民眾防疫在家，追劇、電玩傷眼，身為眼球經濟概念股受惠

紘康

(6457)

8.19

測溫槍夯，3月營收創高，訂單滿到7月，股價創歷史新高

強茂

(2481)

8.16

投信出現轉買跡象；成交量倍增，長紅K棒突破季線

寶齡富錦

(1760)

7.37

新冠檢驗試劑入選中研院名單，保健/消毒產品銷量佳

製表：方歆婷

4月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

圓展

(3669)

 2.98

賣盤小幅獲利了結，惟股價仍居多頭排列的各均線上

矽力-KY

(6415)

 2.85

投信近日連站賣方，土洋對作；股價一度回測10日線

穩懋

(3105)

 2.45

砍單傳言引發賣壓，股價失守年線、位居各均線下方

定穎

(6251)

 2.26

遭列警示股；外資出現轉賣跡象，股價回測5日線支撐

矽統

(2363)

 2.25

賣盤小幅獲利了結，股價回測5日線支撐，留十字線

生華科

(6492)

 2.14

獲利賣盤下車，股價觸高後回落，70元大關得而復失

瑞儀

(6176)

 2.13

Q1營收低迷，Q2可望回升，惟歐美疫情嚴峻，H2變數多

聯發科

(2454)

 2.12

手機需求不佳，亞系外資於法說會前夕開槍、下修目標價

聯亞

(3081)

 2.12

季線壓力重，股價陷入均線糾結區盤整，昨失守月線

威剛

(3260)

 1.96

外資、投信出現轉賣跡象；股價衝高後回測5日線、年線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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