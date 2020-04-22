被動雙雄掌帥印 台股開低走高收復10300

被動元件雙雄國巨、華新科的國際競爭力被大摩按讚，加上華新科發行CB傳來溢價佳音，激勵該兩股震盪登高，華新科還亮燈漲停，國巨則大漲5.52%，激勵轉機、缺貨與報價看漲原物料等電子族群見賢思齊。

加上重量級權值股包括聯電、國泰金、富邦金、台達電、中鋼、台塑、台塑化、仁寶、鴻海、中華電、南亞科與統一等，力挺多方陣營，化解台積電、廣達、聯發科、和碩、日月光投控、中信金、第一金、兆豐金與股王大立光表現疲軟壓力，使加權股價指數開低震盪走高。

盤中雖一度大跌逾百點，也曾跌破10200點，但終場都予收復，並屹立10300點之上，報10307.74點，上漲19.32點，漲幅0.19%，成交1517.98億元。店頭市場方面，同樣開低走高，收漲0.91%，報129.9點，成交355.07億元。

今表現較差的族群，為汽車及其零組件供應鏈等相關股票，主要原因還在全球各主要國家仍處封城，使重要物資斷鏈問題無法獲得解決，致不少大廠如福特六和與日本豐田、馬自達等汽車廠生產線多暫停運作。

美股期貨方面，道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，今早跌深反彈，且呈穩步趨堅格局，目前分別暫報上漲0.56%、0.67%、0.76%及0.23%。

亞股方面，澳洲、大陸深滬兩市、香港、南韓、越南、印尼與印度等股市，現下也多呈現反彈榮景，但仍有日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞及泰國等市場臉色不佳。

匯市方面，新台幣兌美元匯價，基本上短期仍以力阻不升破30元大關為考量，因為韓圜兌美元持續疲軟，目前仍在1200以下，暫報1233韓圜兌一美元，顯示我國為強化外銷接單與全球競爭實力，近期新台幣兌美元不宜過分強勢，仍以持穩發展為上策。

業內人士指出，短期盤勢看回不回，雖仍由短多居上風，但全球主要先進國家如德國、法國、英國、美國及義大利等，還未從新冠疫情中走出來，使第二季營運展望仍相對保守，加上部份企業的首季財報可能不妙，因此，短期盤勢或仍未脫在季線與月線間來回游走，個股依題材表現格局。