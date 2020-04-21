PC湧急單 雙鴻今年營收攻頂

因疫情影響，帶動在家辦公風潮，NB/DT的急單湧現，雙鴻(3324)董事長林育申21日表示，NB/DT三月訂單量激增了2.5倍，「是從業多年以來首度碰到的狀況」，再加上5G手機下半年可望即時卡位，雙鴻看好今年不但第二季營收季增率可以拉高至35％，全年營收成長率則可達15％，今年營收再度攀頂可期，全年平均毛利率也有望守住二成大關。



新冠肺炎讓全球經濟幾近停擺，卻也有些需求隱然成型，近年改走商業筆電路線的雙鴻剛好趕上了這個好時機，自三月起急單接不完，林育申說，這波急單延續到六月沒有問題，儘管第三季急單效應稍歇，但在居家辦公的型態愈來愈被市場接受，預估第三季來自NB/DT的需求仍會穩在高檔。



受惠於宅在家的效應，雙鴻預估NB/DT第二季營收可望季增150％，VGA/電競也有7成的季成長，手機受到疫情影響，「歐美市場今年第二季之後，幾乎都沒有在拉貨」，儘管第二季有中國市場復甦即時卡位，但手機部門的營收仍季減47％，惟仍較去年同期成長2成，伺服器在通吃FB、DELL、HPE、Super Micro及Amazon五大伺服器廠大單，季增率也達到23％，若以整體的表現來看，預估今年第二季營收季增率有機會來到35％。



此外，林育申也表示，因手機散熱市場崛起，中國大陸去年已有一至二家廠商投入生產，且熱管已於去年量產，今年預估VC（熱板）也會進入少量出貨，不排除今年下半年價格戰會再起，對ASP（平均銷售單價）的殺傷力有可能達到一成。



不過，林育申也強調，自己身為手機散熱市場的先驅者，早已有以待之，未來將以擴大自動化，提高良率，降低材料成來因應，對今年全年毛利率仍穩在二成以上，仍深具信心。



雖然下半年疫情仍不明，不過以目前在手訂單初估，上下半年營收佔比估為45比55，下半年的表現現仍會優於上半年，至於全年年營收成長率估仍可達15％，有望繼去年營收以102.47億元創高後，再見新高。

2020年全年的產品組合，仍以NB/DT成長最多，由去年的31％急拉至34％居冠，VGA/電競次之，去年和今年佔比均為25％，手機下半年在5G手機出貨下，預估全年營收佔比有機會由20％小升至21％，伺服器表現算持平，將由18％小幅下修至17％。