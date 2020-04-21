高收債可買? 選對標的很重要

全球新冠肺炎疫情警報尚未解除，金融市場在歷經3月的拋售和急跌後，加上各國政府祭出空前救市政策，恐慌情緒似有趨緩之勢，高收益債價格近期明顯彈升，法人表示，目前仍建議以投資級債以及短期高收益債為主。

路博邁表示，高收益債市場的違約率恐攀升至接近雙位數水準，若投資標的佳，預期收益率足以彌補，未來的投資回報將取決於能否精準選債並避開違約事件。此外，潛在的墮落天使以及價格下跌的BBB級企業亦可望帶來額外的報酬潛力。

根據估計，目前約1,500億～2,000億美元左右的投資級債券可能會掉入高收益等級。相較之下，2016年與2009年的墮落天使市值分別約為1,430億與1,500億美元。在市場承壓時期，大量墮落天使可帶來良好的投資機會。

台新投信仍相對看好優先擔保高收債及新興短期收益債，因為這兩類債券兼具低波動、穩收益優勢，可有效降低資產波動度，較適合納入核心資產配置。

法人表示，從相關指標來看，市場最恐慌狀況應該已經過去，然就策略布局來看，希望維持息收但同時降低波動的投資人，可以考慮如多元信用債券或是短天期高收益債為主。

多數法人建議，投資人可先聚焦在投資等級債。路博邁說，近期全球投資等級企業債利差約在250基本點上下，高於過去五年歷史平均的126基本點。而過去利差高於250基本點以上的僅見於2011年美債降評以及2008年金融危機時期。

經驗顯示，當全球優質企業債利超過250基本點，後一年的平均報酬達17％，未來二至五年平均累計總報酬約有23～44％ 的亮眼表現。但現在的環境下，選債將更為重要，因為好公司與壞公司的差異將會非常明顯。

野村投信指出，美國目前受疫情影響，各州封城情況還未結束，加上4月中下旬已進入超級財報周，預期美股將因為企業財報公布結果出現較大幅度震盪。建議現階段投資人仍應該以持有安全性較高的債券型資產為主。