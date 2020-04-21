4月21日一分鐘強弱勢股
4月21日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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圓展
(3669)
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9.98
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受惠居家辦公、線上學習商機需求暴增，股價挑戰前高
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合一
(4743)
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9.89
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開發中新藥FB825授權利多持續發酵，連四日跳空漲停
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生華科
(6492)
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9.89
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新藥具良好抑制病毒能力，將送美國國衛院，股價上演祝賀行情
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全台
(3038)
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9.83
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切入美系大客戶呼吸器供應鏈，急單效應加持，營收可望逐月成長
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瑞基
(4171)
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9.80
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新冠肺炎檢測試劑取得歐盟CE IVD醫療器材認證，外資連日加碼
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矽統
(2363)
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7.25
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傳出接獲GM呼吸器零組件採購急單，股價連四日帶量上攻
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凡甲
(3526)
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7.14
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Q2受惠NB及伺服器需求成長強勁，4、5月營收持續看增
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凱羿-KY
(2939)
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6.09
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宅經濟推升電視營銷增溫及庫藏股加持，股價再創波段新高
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新興
(2605)
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5.45
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BDI運價調漲，散裝業者營運吃補，向上挑戰半年線壓力
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富邦媒
(8454)
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4.54
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宅經濟概念發燒，網購需求火熱，業績衝高可期，股價重返五日線
製表：陳昱光
4月17日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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茂矽
(2342)
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8.57
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特定賣方倒貨出場，股價回測月、季線支撐，KD指標下彎
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精元
(2387)
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7.81
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剪刀腳題材失靈，上檔季線壓力沉重，外資逆勢連二買
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頎邦
(6147)
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7.33
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智慧型手機及高畫質電視需求轉趨審慎，三大法人聯手大賣
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新鉅科
(3630)
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7.12
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外資終結連三日買超，股價失守50元整數關卡，日KD交叉向下
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晶技
(3042)
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7.11
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市場追價意願薄弱，土洋法人對作，投信大砍千張，力守五日線
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(4123)
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7.03
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外資減碼壓力加大，澆熄多方上攻氣焰，延續月、季線區間整理格局
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台勝科
(3532)
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6.92
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股價短線強彈後拉回，外資反手賣超，失守五日線支撐
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智邦
(2345)
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6.22
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博通延長出貨交期，法人憂下半年營運旺季不旺，投信連日減碼
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鈺齊-KY
(9802)
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6.19
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三大法人同步賣超，下檔面臨月線保衛戰，KD指標下彎
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同欣電
(6271)
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6.11
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菲律賓工廠員工返工率不佳，影響4月營收，法人調節賣壓湧現
製表：陳昱光
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