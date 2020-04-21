4月21日一分鐘強弱勢股

4月21日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

圓展

(3669)

9.98

受惠居家辦公、線上學習商機需求暴增，股價挑戰前高

合一

(4743)

9.89

開發中新藥FB825授權利多持續發酵，連四日跳空漲停

生華科

(6492)

9.89

新藥具良好抑制病毒能力，將送美國國衛院，股價上演祝賀行情

全台

(3038)

9.83

切入美系大客戶呼吸器供應鏈，急單效應加持，營收可望逐月成長

瑞基

(4171)

9.80

新冠肺炎檢測試劑取得歐盟CE IVD醫療器材認證，外資連日加碼

矽統

(2363)

7.25

傳出接獲GM呼吸器零組件採購急單，股價連四日帶量上攻

凡甲

(3526)

7.14

Q2受惠NB及伺服器需求成長強勁，4、5月營收持續看增

凱羿-KY

(2939)

6.09

宅經濟推升電視營銷增溫及庫藏股加持，股價再創波段新高

新興

(2605)

5.45

BDI運價調漲，散裝業者營運吃補，向上挑戰半年線壓力

富邦媒

(8454)

4.54

宅經濟概念發燒，網購需求火熱，業績衝高可期，股價重返五日線


製表：陳昱光

4月17日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

茂矽

(2342)

8.57

特定賣方倒貨出場，股價回測月、季線支撐，KD指標下彎

精元

(2387)

7.81

剪刀腳題材失靈，上檔季線壓力沉重，外資逆勢連二買

頎邦

(6147)

7.33

智慧型手機及高畫質電視需求轉趨審慎，三大法人聯手大賣

新鉅科

(3630)

7.12

外資終結連三日買超，股價失守50元整數關卡，日KD交叉向下

晶技

(3042)

7.11

市場追價意願薄弱，土洋法人對作，投信大砍千張，力守五日線

晟德

(4123)

7.03

外資減碼壓力加大，澆熄多方上攻氣焰，延續月、季線區間整理格局

台勝科

(3532)

6.92

股價短線強彈後拉回，外資反手賣超，失守五日線支撐

智邦

(2345)

6.22

博通延長出貨交期，法人憂下半年營運旺季不旺，投信連日減碼

鈺齊-KY

(9802)

6.19

三大法人同步賣超，下檔面臨月線保衛戰，KD指標下彎

同欣電

(6271)

6.11

菲律賓工廠員工返工率不佳，影響4月營收，法人調節賣壓湧現

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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