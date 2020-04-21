上市櫃企業新聞 重點摘要

今（4/21）日上、市櫃企業新聞，重點摘要：

1.受惠於固態硬碟（SSD）和邏輯產品需求維持高檔，記憶體封測廠力成第1季稅後淨利新台幣16.33億元，每股稅後純益2.1元，法人指出首季獲利是6季來次高，每股純益（EPS）是近年同期高點。

2.近期國際原料價格走跌，但基本金屬因預期供給減少逆勢上攻，倫敦金屬交易所（LME）期鎳20日大漲4%，突破每噸1.25萬美元，來到逾1個月高點。隨著本月鎳價止跌反彈，且回到每公噸1.2萬美元以上，有助拉抬5月不鏽鋼價跟進止跌反彈。

3.為因應低接觸消費趨勢，統一超(2912)7-ELEVEN宣布即日起於X-STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版、智FUN機推分流消費、非現金支付推超值點數回饋、交貨便平台首次推離島優惠等多元服務，期望能提供安心消費的場域。

4.鴻海集團轉投資的日本夏普（Sharp）所生產的口罩今天開賣，民眾可透過夏普的販售網站購買，每人限購一盒，一天僅販售3000盒。

夏普位於日本三重縣多氣郡多氣町工廠原本是製造液晶面板的工廠，應日本政府要求，3月24日開始生產不織布口罩，初期日產能15萬片，透過日本政府收購，供應日本境內。夏普在日產能擴大後，也針對一般民眾販售。

5.受到新冠肺炎疫情延燒，中鋼(2002)6月內銷盤價再開低，開月盤的產品價格均較5月再度調降，指標產品熱軋每公噸大降900元，跌幅近6%且價格持續探底。上半年鋼價先彈後跌，第二季鋼市旺季不旺，鋼廠營運仍承壓。

受到新冠肺炎疫情延燒，影響鋼市需求，亞洲鋼價第二季由漲轉跌；中鋼也跟進降價，雖4月曾小漲，但5月內銷盤價隨即開低，熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。周一開出的6月內銷盤價持續開低，上半年鋼價呈現跌勢。

6.華為(Huawei)先前推出的 P40 Pro 奪得了專業相機評測機構 DxOMark 評為當前手機相機第一位。在這樣的地位上，華為竟然又爆出誤用數位相機照片作為手機相片的事件，實在令人不解。

華為近日為宣傳手機拍照效果，舉辦「華為新影像大賽」，並在新浪微博上推出宣傳影片，並且註明「由華為手機拍攝」。不料，竟然被眼尖的網友，一位風景攝影愛好者 Jamie-hua 發現，有好幾張照片相當眼熟。

經過查詢，發現這些照片的 Exif 資訊都寫明是由 Nikon D850 所拍。這一點可說是跟影片備註了照片是由華為手機所拍很明顯牴觸！

7.不只負利率，更有負油價。20日西德州原油5月期貨價跌至負值而震驚市場。投信法人表示，20日的負油價僅代表投機者賣壓導致，而需求不振的問題仍是源自於新冠肺炎所造成。

因此現階段對未來的看法仍須觀察全球肺炎何時能趨緩而定。投資建議上，雖然市況仍不明，但以目前偏低的本益比、政策轉折的角度而言，定期定額投資新興亞洲股市相關基金將會是好的時機。

8.西德州原油期貨破天荒出現負值，短期獲免下市的指數股票型基金（ETF）元大S&P原油正2早盤一度大跌14%，再度吸引買盤進場，使得溢價幅度超過280%，元大投信持續提醒，溢價過大所產生的價格波動風險。

9.王道銀行（O-Bank）即日起推出台美優利定存專案，提供美金一個月期年利率1.65％、台幣三個月期年利率0.5％的定存優惠利率。

10.國研院儀科中心攜手工具機大廠上銀集團，全台首創「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」，1分鐘內完成檢測，不僅效能提升30倍，良率也提升到99.2%。