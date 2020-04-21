負油價雖是短期現象 但需求崩跌不利於後市

在即將在4/21到期交割的5月份美國西德州原油期貨價格於4/20出現負油價之後，各家法人紛紛提出對油價後市相關看法，即使負油價被扭曲，但能源減產遠不如需求崩跌缺口，不利於後續油價表現！

富蘭克林證券投顧表示，新冠肺炎疫情於全球擴散，社交隔離政策影響下，經濟活動停擺特別是運輸量能大幅下滑導致原油需求大幅放緩，因此即便OPEC+達成史上最大減產協議仍無法提振油價走揚。

隨著美國能源公司儲存供給過多石油的空間已所剩無幾，即將在4/21到期交割的5月份美國西德州原油期貨價格於4/20暴跌305.97％至史上首見低於零的價格，收在每桶-37.63美元。由於與布蘭特原油期貨不同，西德州原油期貨是以實物作為交割，因此若缺乏儲存空間，則沒有人會想持有即將到期的原油合約，6月到期的西德州油價下跌4.6美元至每桶20.43美元、布蘭特油價下跌2.32美元至每桶26.18美元。

富蘭克林證券投顧評估原油供需狀況，依據國際能源署IEA 3月份預估，新冠肺炎全球迅速擴散恐使今年石油需求萎縮，將由2019年的每日1億桶需求大幅下滑2000萬桶至每日8000萬桶，對比OPEC+的減產協議於5~6月首2個月減產幅度僅每日970萬桶、7~12月每日減產僅800萬桶，減產幅度遠不如需求崩跌缺口，不利於後續油價表現。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，關於負油價，應先視為短暫的現象，主要是因相關商品期貨將到期、實體交割又無法執行所致。其他月份履約價目前都還正常。

展望後市，許家豪表示，這波油價出現大幅波動主要是受全球疫情影響，需求消失；所以接下來，需要關注原油供需狀況，因為目前全球儲油槽使用空間已達八成，考量高庫存問題，未來是否會因此被迫自然減產。

除此之外，許家豪表示，若走到自然減產的地步，業者雖可減少資本支出，但另一方便也意味著營收的減少，所以體質較差的業者，或是財務上運用高度槓桿等的，都要留意。

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