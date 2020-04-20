4月20日一分鐘強弱勢股

4月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

長佳

(4550)

10.00

取得星宇航空大樓及台肥南港開發案等機電工程，訂單25億元

太景*-KY

(4157)

10.00

抗流感新藥 TG-1000 已申請臨床試驗，並進行授權案

寶齡富錦

(1760)

10.00

已收到中研院快篩試劑抗原樣品，將抗體打造可量產商品

申豐

(6582)

10.00

醫療手套需求增加、丁二烯下跌，申豐3月營收年增40%

高端疫苗

(6547)

9.99

與美國衛院合作候選疫苗動物試驗，今年下半年人體試驗

亞諾法

(4133)

9.99

與台灣亞洲基因建置COVID-19快速檢測試劑產線

定穎

(6251)

9.97

法說會釋出營運拚逐季成長的利多，全年呈現逐季成長態勢

合一

(4743)

9.96

與利奧製藥簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥授權協議

宇瞻

(8271)

9.93

為記憶體模組廠，首季獲利年增逾1，EPS 1.53元

台勝科

(3532)

9.89

客戶提前拉貨，第1季8吋、12吋產能滿載

製表：柯宗沅

4月17日一分鐘弱勢股

 

公司

跌幅(%)

弱勢因素

淳紳

(4529)

9.95

2月稅後淨損756萬元，每股虧損0.09元，股價破10元

建碁

(3046)

9.91

推出人臉辨識、溫度量測、出勤系統解決方案，惟利多出盡

正峰新

(1538)

8.52

改善財務辦理減資以彌補虧損，減資比率61.85%

金穎生技

(1796)

6.65

為注意股票，4月16日起預收款券，並每5分鐘撮合一次

智邦

(2345)

6.31

博通交貨期限延長，市場憂恐衝擊智邦下半年旺季不旺

昱泉

(6169)

5.73

昱泉列為處置股票，15日起預收款券並每20分撮合一次

敦泰

(3545)

5.23

去年稅後虧損 1.75 億元，每股虧損 0.63 元

環瑞醫

(4198)

4.76

去年每股淨值已低於股本十分之三，繼續變更交易方法

怡利電

(2497)

3.31

營運衰退，3月合併營收1.02億元 年減53.38%

劍湖山

(5701)

3.23

新冠肺炎衝擊營運，劍湖山樂園每月的每周二、三休園

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組

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