4月20日一分鐘強弱勢股
4月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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長佳
(4550)
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10.00
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取得星宇航空大樓及台肥南港開發案等機電工程，訂單25億元
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太景*-KY
(4157)
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10.00
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抗流感新藥 TG-1000 已申請臨床試驗，並進行授權案
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寶齡富錦
(1760)
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10.00
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已收到中研院快篩試劑抗原樣品，將抗體打造可量產商品
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申豐
(6582)
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10.00
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醫療手套需求增加、丁二烯下跌，申豐3月營收年增40%
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高端疫苗
(6547)
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9.99
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與美國衛院合作候選疫苗動物試驗，今年下半年人體試驗
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亞諾法
(4133)
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9.99
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與台灣亞洲基因建置COVID-19快速檢測試劑產線
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定穎
(6251)
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9.97
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法說會釋出營運拚逐季成長的利多，全年呈現逐季成長態勢
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合一
(4743)
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9.96
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與利奧製藥簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥授權協議
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宇瞻
(8271)
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9.93
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為記憶體模組廠，首季獲利年增逾1，EPS 1.53元
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台勝科
(3532)
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9.89
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客戶提前拉貨，第1季8吋、12吋產能滿載
製表：柯宗沅
4月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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淳紳
(4529)
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9.95
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2月稅後淨損756萬元，每股虧損0.09元，股價破10元
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建碁
(3046)
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9.91
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推出人臉辨識、溫度量測、出勤系統解決方案，惟利多出盡
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正峰新
(1538)
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8.52
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改善財務辦理減資以彌補虧損，減資比率61.85%
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金穎生技
(1796)
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6.65
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為注意股票，4月16日起預收款券，並每5分鐘撮合一次
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智邦
(2345)
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6.31
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博通交貨期限延長，市場憂恐衝擊智邦下半年旺季不旺
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昱泉
(6169)
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5.73
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昱泉列為處置股票，15日起預收款券並每20分撮合一次
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敦泰
(3545)
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5.23
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去年稅後虧損 1.75 億元，每股虧損 0.63 元
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環瑞醫
(4198)
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4.76
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去年每股淨值已低於股本十分之三，繼續變更交易方法
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怡利電
(2497)
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3.31
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營運衰退，3月合併營收1.02億元 年減53.38%
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劍湖山
(5701)
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3.23
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新冠肺炎衝擊營運，劍湖山樂園每月的每周二、三休園
製表：柯宗沅
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