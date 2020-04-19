每年暴賺背後 台積電沒說的秘密！

護國神積台積電4/16召開法說會，市場關注兩大重點，獲利與資本支出。EPS高達4.51元，台積電4/17身輕如燕跳空開盤大漲，早盤11點左右，成交近8萬張，成交金額250億，而大盤僅成交1400億。

一支股票佔台股18%成交比重，簡直人人為台積電瘋狂。資本支出維持150億美元水準，讓所有人鬆一口氣。若台積電調降資本支出，看淡晶片前景等同看淡科技業，資本支出不降，表示台積電繼續看好科技業，5G、AI、手機、電動車、半導體可以放開來大買，任由泡沫膨脹。

過去10年台積電成長飛快，並非坐擁產業護城河，而是漫無止境資本支出。2016~2018年台積電資本支出9742億，2019年獲利3511億，2020年資本支出高達4500億。台積電燒錢換競爭優勢，還有燒台灣的電。

資本支出分年攤提，年年高資本支出還是能高獲利。景氣反轉，高資本支出公司絕對首當其衝。台積電資本支出不變，表示對未來產品需求假設不變。當股市泡沫與經濟衰退，近年付出的資本支出就是建立在錯誤的假設之上，第一季獲利成績亮眼，風光博得各大媒體版面，之後投資人也會用放大鏡檢視台積電一舉一動，畢竟追在300元以上。

所謂7奈米、5奈米、3奈米，指的並非電晶體實際寬度，擺前面的數字是製程代號，英特爾10奈米技術勝過台積電7奈米。科技產品名字都很炫，石墨稀還是石墨，加一個字就變厲害。台積電無底洞般資本支出助長科技泡沫，令人嚮往先進製程技術，彷彿人類對科技產品的需求像宇宙無限大。

國安基金護盤、四大基金拉抬、火速撥放600億資金提供投信代操，政府積極干預市場，雖然大盤從12197點跌到8523點，疫情並沒有戳破科技泡沫，只是稍微縮小，台積電讓散戶對科技業有更美麗的想像，台股重返萬點，科技與股市泡沫持續膨脹，4/17台股上市櫃合計成交近3000億，加速成長的買盤如同水庫快速積蓄存量，人人想危機入市、搭上科技成長列車。行情反轉將如水庫洩洪，一洩千里、一發不可收拾。

台積電高資本支出，景氣反轉自食惡果。

（本文作者為中華財經台分析師王文良）

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（中時電子報 吳美觀）