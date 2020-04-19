疫情經濟學概念股 發威





新冠肺炎疫情的警報尚未解除，國人嚴格遵守不參與聚會及避開人潮眾多的地方，創造宅經濟的市場，上周美股amazon股價創新高，而擁有momo購物網的富邦媒（8454）上周股價也同步攀升新猷，疫情經濟學持續發威。



富邦媒16日股價上漲11元，漲幅高達2.39％，收在472元，儘管17日股價有拉回，但多頭氣氛仍強，凸顯市場仍持續看好富邦媒未來的業績仍持續暢旺。



富邦媒3月合併營收52.24 億元，月增5.47％、年增33.46％，不僅創同期新高，更是創單月次高，僅次於去年的雙 11，甚至超越雙 12；累計第一季合併營收 151.06億元，年增28.72％。



即將迎接母親節檔期，送禮需求增溫，但疫情尚未全面消弭的情況下，法人看好，消費版圖轉移至線上將延續，有助於富邦媒的業績。



統一投顧董事長黎方國表示，新冠肺炎疫情也讓企業實施遠端居家辦公，讓視訊會議需求提升，相關概念股為訊連「U會議」；同時民眾在家時間拉長，線上欣賞影片也造成民眾紛紛拉高上網速度，有利於中華電業績。



疫情受惠股鈊象旗下五大旗牌類遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》暢銷，帶動3月業績拉到高峰，3月合併營收6.51億元，月增3.8％、年增81.4％，單月營收連續二個月創歷史新高，業績表現令人驚艷。



鈊象為遊戲股股王，靠著民眾對於棋牌類遊戲接受度高，且遊戲壽命長，玩家黏著度高，宅經濟持續發威，預料鈊象等遊戲族群第二季營運持續看俏。



第一金投顧董事長陳奕光表示，國內新冠肺炎疫情已經影響了民眾生活及經濟兩個多月了，基於疫苗尚未研發出來，疫情預計將持續影響民眾生活，疫情經濟學將造就相關受惠股一波的營運高峰期。