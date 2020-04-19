台股逆風前進！土洋法人動向一次看

台股17日再創反彈新高，法人動向持續受到市場關注，外資本周主要買超台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等權值股，投信本周主要買超欣興（3037）、南電（8046）、晶技（3042）等中小型股，土洋兩法人同時加碼永豐金（2890）及晶電（2448）。

外資本周出現兩次單日超過百億元買超，分別是14日買超151.2億元，以及17日買超203.9億元，也使得單周淨買超117.8億元，是自2月17日以來連八周的周賣超後，首度轉為周買超局面。至於投信本周買超92.07億元，則是自3月23日以來連續四周的周買超局面，力挺台股。

檢視外資本周買超前十大個股，包含台積電、仁寶、智邦、聯電、聯發科、永豐金、晶電、至上、廣達、中華電等，多達9檔電子股，其中偏向加碼權值股，永豐金則是唯一非電子股。尤以台積電周買超量6.03萬張，也成功推升台積電17日股價強漲6.98％及站上300元關卡，主要是台積電16日法說較市場預期為優，帶動外資回補買盤。

NB大廠仁寶周買超量2.17萬張居次，受惠疫情帶動宅經濟商機，智邦、聯電、聯發科等今年業績成長性佳，周買超量介於1.07萬張到1.62萬張，永豐金周買超量是1萬張，而晶電、至上、廣達、中華電等外資周買超量也都高於8,000張。

投信本周買超前十大個股，有中信金、欣興、南電、晶技、定穎、長榮、奇鋐、台表科、永豐金、晶電等，電子股也占有7檔之多，以布局中小型題材股為主，非電子股是中信金、永豐金及長榮。前兩大中信金及欣興周買超量各為1.41萬張、1.11萬張，南電、晶技、定穎、奇鋐、台表科等投信周買超量也都高於5,000張。

康和投資總監廖繼弘指出，台股反彈走勢跟著美股走，美股四大指數都出現彈回月線上，10日線和月線多頭排列助漲及9周KD值從低檔交叉向上的轉強訊號，那斯達克指數和費半指數17日領先彈回季線上，有機會帶動台股向季線反彈修正，在此波國際股市反彈行情中，目前除費半指數和那斯達克指數彈上季線外，較接近季線只有韓股和台股，顯示電子股反彈氣勢較強勁。