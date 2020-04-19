護國神積撐腰 台股下周進逼季線10,853點

台股本周震盪攻堅行情，在台積電法說釋出第一季獲利及第二季財測雙優預期題材，17日外資大舉加碼5.73萬餘張，激勵台積電股價強漲近7％及指數再創反彈新高。凱基、群益、台新等機構法人多看好下周盤勢有機會持續走高，指數高檔10,800～10,850點，下檔5日線可望有支撐。

台股加權指數周線上揚439.43點（周漲幅4.33％），櫃買指數周線上揚4.39點（周漲幅3.47％），均拉出連四紅。17日加權指數盤中高檔10,710.15點，以及櫃買指數盤中高檔133.10點，兩者都是本波指數低檔反彈以來新高；17日加權指數收盤10,597.04點及櫃買指數收盤130.75點，都較波段低檔反彈超過兩成，反彈幅度各為24.33％、27.85％。

彙整凱基投顧、康和投顧、台新投顧、群益證券及啟發投顧等五機構法人研判盤勢資訊，看下周有望持續攻堅格局，凱基投顧、康和投顧及啟發投顧等看指數高檔達10,850點、逼近季線（10,853點）關卡，台新投顧及群益證券則看指數高檔10,800點。下檔支撐方面，5日線10,370點可望有支撐，台新投顧及群益證券看下檔為10,400點，凱基投顧及康和投顧看下檔為10,350點，僅啟發投顧保守看下檔10,150點。

儘管現階段盤勢偏多震盪行情，但仍應審慎選股操作，啟發投顧看好半導體股，台新投顧看好記憶體股，康和投顧則看好晶圓代工股及記憶體股；凱基投顧、台新投顧及啟發投顧等看好生技相關防疫概念股；群益證券及凱基投顧看好5G商機帶動的網通股；凱基投顧、台新投顧、群益證券、啟發投顧也看好宅經濟相關及伺服器股、電玩遊戲、雲端概念股等；台新投顧及康和投顧也看好PCB股。

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