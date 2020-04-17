買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了

台股此波從3月19日8523點反彈至今（17日）已超過2,000點，還有不少投資人在等大盤拉回打第2隻腳（亦即W底）再進場買股。對此，分析師表示，目前台股看來為V型反轉，可能等不到第2隻腳，但後續仍須觀察首季財報、疫情發展，以及各國寬鬆政策，近期台股操作難度增加不少，建議投資人宜靈活操作。

受到道瓊期貨大漲、台積電法說優於預期帶動下，台股今（17日）開高走高大漲221點，收在10,597點（漲幅2.14%），為近1個月高點，成交量放大到台幣2,309.58億元，周線連4紅。

台股這波彈升超過2,000點，上演軋空手、軋空頭的「雙軋」行情。有投資人認為，大盤要打W底，也就是說要有2隻腳才會穩，還在等股市回檔到9,500點以下準備進場，結果台股看回不回一路上衝。

亞洲投顧分析師黃世民指出，目前台股看來為V型反轉，可能等不到第2隻腳，造成指數V型反轉的原因是因為市場中賣方的力量很大，令股價持續地下跌，當這股空方力道消失之後，多方的力道完全控制整個市場，使得股價出現戲劇性的回升，幾乎以下跌時同樣的速度收復所有失地；因此在圖表上股價的運行，形成一個像V字形的移動軌跡。

V型反轉定義為指數的下跌以極短的時間回撤到原先趨勢的某一支撐位置（1/3或50%）的位置。

黃世民提到，台股這波起跌點在3/6的11,321點，今天加權指數收在10,597點，已經收復了近67%的跌幅，以V型反轉定義來看，台股確實為V型反轉。但目前加權指數是否已是高點，仍需觀察美股及台股即將陸續公布的經濟數據及企業財報，另外，新冠疫情的發展以及各國祭出的寬鬆政策，將拉扯股市漲跌，須謹慎判讀操作，在股市中有言漲不猜頂，跌不摸底，近期台股操作難度增加不少，建議投資人宜靈活操作。

顧德投顧分析師張家豪也表示，依技術線圖觀察，此波加權指數自低點8,523彈升，自站上5日均線後一路向上攻堅，若此慣性未被改變則壓回打第2腳的時機並未浮現。此波加權彈升超過2,000點的行情，散戶常用的融資餘額並未快度增加，代表大部分投資人仍處觀望階段。

他提醒，若融資餘額快速增加，且加權指數跌破5日均線，即使再度站上也無法再創新高，就要特別留意回測打第2隻腳的發生。

法人提醒，大盤3月13日缺口已回補，接下來上檔面臨季線 10,854 點壓力，短線若無法突破將呈區間整理格局。

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