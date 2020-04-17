台股周線大漲439.43點 市值增逾1.33兆

台灣證券交易所統計，今天台股收在10,597.04點，周線上漲439.43點，漲幅約4.33%，周線連二紅；全體上市公司總市值新台幣32兆2,104.84億元，較上周增加1兆3,351.92億元，增幅約4.32%。

證交所統計，本周產業別指數全面上漲，以半導體類指數上漲8.47%最多，以橡膠類指數上漲0.16%最少；未含金融類指數上漲401.13點，漲幅約4.68%；未含電子類指數上漲235.58點，漲幅約1.83%；未含金融電子類指數上漲176.11點，漲幅約1.68%。

本周集中交易市場總成交金額為8,611.84億元，全體上市股票成交金額為7,818.78億元，股票成交量周轉率為2.13%。

本周各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類2,168.62億元，占全體上市股票交易金額27.74%；電子零組件類1,911.94億元，占全體上市股票交易金額24.45%；光電類721.86億元，占全體上市股票交易金額9.23%。

（中央社）

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