外資大買逾203億 買超台積5萬7,330張

三大法人今天合計買超235.88億元，其中，外資及陸資買超達203.94億元，為2015年11月4日外資買超217.72億元之後，4年5個多月最大金額。買超第一名個股為台積電5萬7,330張。

台股今天收在10,597.04點，上漲221.56點，成交值新台幣2,309.58億元。

台積電今天成為台股上漲最大功臣，也是外資買超第一名，台積電16日舉行線上法人說明會指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可能影響消費性電子與車用市場需求，雖微調全球不計記憶體的半導體市場將持平或微降，但全年營收將成長14%至19%。

台灣證券交易所統計，外資今天買超前5名個股依序為台積電5萬7,330張、鴻海1萬9,115張、聯電1萬7,969張、群創1萬4,911張、國泰金9,622張。

外資買超第6至10名依序為智邦6,895張、富邦金5,107張、仁寶4,956張、開發金4,695張、聯發科4,678張。

台新投顧副總經理黃文清表示，期指大漲，外資認為疫情趨緩，研發醫治武漢肺炎特效藥可望問世，因而大買台股，集中在權值股，例如台積電、鴻海、日月光、大立光。

黃文清指出，雖然今天大型權值股大漲，但中小型股卻多下跌，雖然指數漲到相對高點，原本小型股有表現機會，但外資大買大型權值股，引發本土法人獲利了結小型股；下週台股應在10,800至10,400點間震盪。

（中央社）

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