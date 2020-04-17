4月17日一分鐘強弱勢股
4月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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辛耘
(3583)
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10.00
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台積電維持全年150～160億美元資本支出，半導體設備廠歡慶
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中化生
(1762)
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9.96
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15日宣布成功合成瑞德西韋原料藥，股價連兩日跳空漲停
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合一
(4743)
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9.94
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旗下抗體新藥FB825授權國際大廠，簽約總金額高達160億元
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亞諾法
(4133)
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9.92
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布局新冠肺炎病毒血清檢測試劑，初步產能可望達2.5萬人份
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中天
(4128)
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9.91
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子公司合一近期創下台灣新藥史上最大授權案，母憑子貴
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藥華藥
(6446)
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9.90
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抗疫新藥擬向美申請臨床試驗，激勵股價跳空開高直逼季線
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應廣
(6716)
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9.88
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股價延5日線震盪走揚，自3月27日掛牌上櫃後漲幅近八成
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全球傳動
(4540)
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9.83
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受惠大陸逐步復工，3月營收年增近四成外，Q2同步看旺
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智邦
(2345)
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9.57
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5G布建需求獲台積電背書，帶量強彈，成功收復200元大關
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M31
(6643)
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9.36
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Q2業績可望續強，終場雖未能收在高點，但已回補前波缺口
製表：柯宗沅
4月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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紘康
(6457)
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8.99
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疫情爆發以來股價已翻倍，獲利了結賣壓出籠，跌破10日線
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博智
(8155)
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7.20
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早盤見歷史高點183元後迅速拉回，向下回測5日線支撐
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鈊象
(3293)
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6.81
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於600元關卡附近震盪，17日三大法人同步轉賣，跌破月線
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精測
(6510)
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6.58
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應用處理器（AP）訂單流失風波衝擊，股價連兩日爆量重挫
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力致
(3483)
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6.53
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短線飆漲逾九成，KD值高檔鈍化，技術性拉回修正
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熱映
(3373)
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6.46
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遭列處置股影響，近三日成交量急凍，股價高檔震盪整理
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瑞基
(4171)
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5.56
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新冠肺炎檢測產品開始出貨，營運現轉機，惟短線漲多拉回
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勤凱
(4760)
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5.52
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受惠客戶回補庫存，業績看旺，惟追價意願下滑，漲勢趨緩
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友訊
(2332)
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5.28
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經營權之爭持續延燒，土洋法人對作下，17日大幅回檔
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州巧
(3543)
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5.00
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歷經單日狂飆26.8％後，蜜月行情冷卻，早盤開高走低
製表：柯宗沅
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