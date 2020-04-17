4月17日一分鐘強弱勢股

4月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

辛耘

(3583)

10.00

台積電維持全年150～160億美元資本支出，半導體設備廠歡慶

中化生

(1762)

9.96

15日宣布成功合成瑞德西韋原料藥，股價連兩日跳空漲停

合一

(4743)

9.94

旗下抗體新藥FB825授權國際大廠，簽約總金額高達160億元

亞諾法

(4133)

9.92

布局新冠肺炎病毒血清檢測試劑，初步產能可望達2.5萬人份

中天

(4128)

9.91

子公司合一近期創下台灣新藥史上最大授權案，母憑子貴

藥華藥

(6446)

9.90

抗疫新藥擬向美申請臨床試驗，激勵股價跳空開高直逼季線

應廣

(6716)

9.88

股價延5日線震盪走揚，自3月27日掛牌上櫃後漲幅近八成

全球傳動

(4540)

9.83

受惠大陸逐步復工，3月營收年增近四成外，Q2同步看旺

智邦

(2345)

9.57

5G布建需求獲台積電背書，帶量強彈，成功收復200元大關

M31

(6643)

9.36

Q2業績可望續強，終場雖未能收在高點，但已回補前波缺口

製表：柯宗沅

4月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

紘康

(6457)

8.99

疫情爆發以來股價已翻倍，獲利了結賣壓出籠，跌破10日線

博智

(8155)

7.20

早盤見歷史高點183元後迅速拉回，向下回測5日線支撐

鈊象

(3293)

6.81

於600元關卡附近震盪，17日三大法人同步轉賣，跌破月線

精測

(6510)

6.58

應用處理器（AP）訂單流失風波衝擊，股價連兩日爆量重挫

力致

(3483)

6.53

短線飆漲逾九成，KD值高檔鈍化，技術性拉回修正

熱映

(3373)

6.46

遭列處置股影響，近三日成交量急凍，股價高檔震盪整理

瑞基

(4171)

5.56

新冠肺炎檢測產品開始出貨，營運現轉機，惟短線漲多拉回

勤凱

(4760)

5.52

受惠客戶回補庫存，業績看旺，惟追價意願下滑，漲勢趨緩

友訊

(2332)

5.28

經營權之爭持續延燒，土洋法人對作下，17日大幅回檔

州巧

(3543)

5.00

歷經單日狂飆26.8％後，蜜月行情冷卻，早盤開高走低

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組

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