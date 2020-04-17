股神也嚇到賣股！ 謝金河2忠告 救一票散戶

新冠疫情爆發重創全球金融市場，美股這波殺聲震天之際，一輩子老神在在的股神巴菲特也被疫情嚇到，賣掉航空股和金融股。財信傳媒董事長謝金河表示，道瓊指數已從低點彈升了5,800點，股市又跑在大家恐懼之前，他提醒投資人，在巨浪直撲而來的時刻，「極端悲觀」和「過度樂觀」都會傷到自己！

這場百年一遇的大瘟疫，到目前為止，全球有超過206萬個確診病例，死亡137,078人，單是美國本土就有64.4萬人確診，28,259人死亡，數字仍在上升中。

疫情重傷全球股市，謝金河在臉書撰文指出，見證好幾回美股熔斷的股神巴菲特，這回戴上比亞迪口罩報平安！很少執行停損的巴菲特，這回賣掉他一直很喜歡的航空股及金融股，可以想像到，一輩子老神在在的投資老先覺，這回也被肺炎疫情嚇到。

他說，所有專家的預測都是前所未有的悲觀，但大家可能沒有注意到，跑得比人快的資本市場已經跑出去了。

道瓊工業指數從18,213反彈至24,040，已悄悄彈升5,826點，漲幅高達31.99%。這當中，引領美國股市大漲有幾個指標：

一、Amazon漲到2,307.68美元，寫下歷史新高價，市值達1.148兆美元，這是歷史里程碑。

二、數位串流服務的Netflix，股價漲到426.75美元，市值達1,872億美元。

三、油價大跌，但Tesla股價連續大漲，又來到729.83美元，又逼近疫情蔓延前的高點；還有視訊會議軟體的Zoom，股價也漲不停；Apple、Microsoft、Google也都逼近前一波高點。可以想見，各國卯足全力救巿，市場的調整機制也很效率。

謝金河表示，回頭看台股在3月19日當天，國安基金宣布進場謢盤，結果國安基金才買7億多，台股已經大漲1,938點。大家都經歷極度恐慌的肅殺，現在疫情依舊蔓延擴散，但股市又跑在大家恐懼的前面！這也給了大家一個啓發：在巨浪直撲而來的時刻，極端悲觀和過度樂觀都會傷到自己！

（中時電子報 吳美觀）

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