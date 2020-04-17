定案！沒戴口罩、發燒股東 禁入股東會會場

「沒戴口罩、發燒股東」禁止進入股東會會場！金管會17日公布，為防治控制疫情需要，獲中央流行疫情指揮中心核示同意後，自2020年4月20日起「各公開發行公司自公告日起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場」。

為因應新冠肺炎疫情，金管會日前請集保中心制定「股東會防疫指引」，內容包括：股東會現場須設置「發燒隔離區」，但屢遭外界質疑，發燒股東還去股東會，會造成其他股東、股務人員群聚感染風險。

金管會表示，為強化股東會防疫需求，集保結算所前於2020年3月16日及4月9日對外發布及修訂發布「因應防疫召開股東會之作業指引」，包括規範股東出席股東會應全程佩戴口罩、量測體溫及股東會座位安排採梅花座、間隔座法或保持1公尺以上距離，暨增訂適度降低會場內工作人員人數及報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離等規範。

現金管會將配合前揭公告，督導集保結算所再修正發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版，各公司配合辦理並事先妥為規劃會場安排，以順利完成109年股東常會之召開。

金管會再次呼籲投資人於新冠肺炎疫情期間多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守前開公告及公司之防疫措施。

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