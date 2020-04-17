第二季疫情陰影仍在 崇越電展趨吉避凶新佈局

崇越電（3388）4月17日應櫃買中心邀請召開線上法說會，崇越電董事長潘振成親自上陣，但對於新冠肺炎襲擊全球，潘振成不敢小覷，仍定調新冠肺炎仍將是2020年總體經濟環境最重要的不確定因素，並預告今年第二季起多數產業的訂單會陸續受到影響。

新冠肺炎持續延燒，讓全球產業今年首季業績都蒙塵，原本看淡今年首季表現的崇越電，在三月營收進補下，首季營收成功低空飛過，以17.64億元小勝去年同期的17.37億元，但談到全年的展望，潘振成卻相對保守 。

潘振成指出，新冠肺炎將成為2020年總體經濟環境重要不確定因素，受到各國失業率大幅上升及可能的經濟衰退影響，今年第二季起，多數產業包含紡織、製鞋、化妝品、運動用品等的訂單都將受到影響，在無法開店營運的狀況下，單靠網購恐無法支撐大局。

不過，崇越電也從危機中看出轉機，認為醫療材料、遠距教學、上班、視訊會議等的相關產品、5G相關應用及散熱材料等都是較不受影響的產業。

其中崇越電可以著墨的部分包括呼吸面罩、氧氣管、導尿管等醫療材料，遠距教學、視訊會議需要的NB+Server、手機、基地台電線電纜、PCB板PPO樹脂粉體添加等5G的材料，在這波疫情下，需求不減反增，特別是原本營收佔比很低的醫療材料，今年首季已來到了3.61％。

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