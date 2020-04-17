外資買超203億 台股逼近10600 周線連4紅

台積電領軍 台股大漲221點逼近10600點

美股收紅，晶圓代工龍頭台積電法說會優於市場預期，帶動台股今天開高走高，一度大漲逾300點，來到10700點之上，但隨後漲勢收斂，收在近10600點位置。

加權指數終場收在10597.04點，大漲221.56點，漲幅2.14%，成交值新台幣2309.58億元，8大類股除紡織類股小跌，其餘各類股全面上揚，尤其機電類股最強。

台股權值王晶圓代工龍頭台積電收在306.5元，大漲6.98%。股王大立光收在3850元，上漲3.36%。鴻海收在75.8元，上漲2.43%。聯發科收在368元，上漲1.8%。

群益投顧分析師廖健佑表示，台積電等權值股大漲，拉高指數放量大漲之際，也可能是主力逢高出貨的時點，所以投資人一定要記得高出低進，千萬不要追高；不過，就算主力短線調節，權值股之外的中小型股表現可能與大盤走勢相反，但整體盤勢依然持穩。

廖健佑指出，3月13日缺口既已回補，現階段應留意季線10853點附近位置，短線若無法突破將呈區間整理格局，短線強勢股平盤附近即可低接，台積電法說會後，投資人除可持續關注5G族群，也將聚焦蘋果新機，供應鏈相關股票可以留意。

三大法人買超台股235.88億元

台股今天漲221.56點，收在10597.04點，成交值新台幣2309.58億元。三大法人全數買超，合計買超新台幣235.88億元。

自營商買超7.02億元，投信買超24.92億元，外資及陸資買超203.94億元。

（中央社）

台股「積」極、周線4連紅 上檔卡關季線壓力

台積電 (2330) 法說報喜，台股猶如吞下定心丸，加權指數今開高震盪，量能也同步放大，加上亞股同步反彈、美期指續揚下，台股指數一度大漲334點、順勢站上10700點，惟11:30後，漲幅略惟收斂，終場台股收漲221.56點、報在10597.04、成交量2309.58億元；本周台股收漲439點、周線收4連紅，目前台股上檔面臨季線10854點壓力，短線宜建議且戰且走。

台積電今堪稱「護國神山」，法說會釋出今年營收可望成長14%~19%，且資本支出不變，今開高走高，大漲約7%，不僅重回300大關，也收復季線，大立光 (3008) 上漲3.3%，鴻海 (2317) 亦上漲約2.4%，蘋果新機第二代iPhone SE即將在24日開賣，後續可留意銷售成績，有機會為蘋概股表現提供動能；其餘權值股方面，包括聯發科 (2454) 、台塑 (1301) 、富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 等也展現強勢撐盤力道。

題材股方面，5G題材助威下，網通股智邦 (2345) 盤中一度漲停，創下掛牌以來歷史新高206.5元；創意 (3443) 受到台積電激勵，盤中一度大漲逾5%，現階段自3月底波段漲幅已經接近6成；晶技 (3042) 第一季財報亮眼，加上還有任天堂Switch題材，股價攻破66元，創金融海嘯後新高價，終場收漲約3.5%；半導體設備廠弘塑 (3131) 因台積電資本支出不變，早盤攻上漲停，盤中漲停打開，漲幅收斂。

分析師表示，新冠肺炎疫情目前在歐美地區仍尚未獲得控制，國際股市在經歷大幅反彈後將會回歸理性，特別是在面臨超級財報周與經濟數字檢驗之下，不如預期的數字恐會成為阻擋多方的亂流，近兩日便明顯看到高盛與花旗獲利重挫，以及零售銷售數據不佳而衝擊美股的情況。可以預料的是，不僅其他公司財報之挑戰將浮上檯面，以智慧型手機為首的消費產品砍單問題也會接踵而至。

台股雖然已經完全將3月13日的空方缺口回補，但再往上走將會遭遇到3月12日2700億元大量套牢區，操作上建議且戰且走，在台股10日均線走平下彎前，短線的操作仍對多方較為有利，上檔面臨季線10854點壓力，可以留意第一季財報績優股。

（時報資訊 王逸芯）