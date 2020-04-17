生技股消風 防疫概念股撐場人氣續旺

台積電大漲，引領電子股吸金，與電子股維持資金翹翹板的生技類股今天「消風」，除了具防疫題材的個股人氣續旺撐場外，其餘大多拉回。

台股今天盤面由台積電領軍，大漲逾200點，不過近來相對強勢的生技股則見到休息拉回走勢；其中，上市生技類股指數今天開高翻黑，終盤下跌0.59%；上櫃指數同樣開高走低，不過尾盤仍守住紅盤之上，漲幅0.46%表現相對上市生技股強勢。

生技類股由防疫概念股及創下台灣新藥史最大授權案的中天集團表現最亮眼，中天及合一持續強鎖漲停；另外，傳出防疫相關好訊息的亞諾法、藥華藥及中化生也強勢亮燈漲停，成為類股亮點。

亞諾法全力搶進新冠肺炎市場，今天宣布與台灣亞洲基因（AsiaGen Taiwan）攜手合作，共同建置新冠肺炎病毒COVID-19 IgM IgG快速檢測試劑產能，規劃5月底第1階段達成每月2萬5000人份的檢測能量。

亞諾亞今天表示，已規劃5月中旬完成申請歐盟CE-IVD認證，現已提交美國EUA（緊急使用授權）申請文件，進行美國FDA審查。今天受到訊息面激勵，股價開高走高尾盤攻上36.55元漲停價。

藥華藥宣布擬以超長效干擾素治療新冠肺炎，向美國FDA以CTAP（冠狀病毒治療加速計畫）申請臨床試驗，以取得緊急使用授權，目標在美國啟動包含台灣、美國、大陸、日本及韓國等地的多國多中心臨床試驗。今天也受到訊息面激勵攻上漲停板89.9元。

原料藥大廠中化生則在傳出已完成「瑞德西韋」（Remdesivir）實驗室製程開發，今天拉出第2根停板，股價來到45.8元。