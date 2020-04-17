永豐金證「大戶投」3月份新增1萬戶

疫情衝擊下電子交易受青睞，主要券商網路電子式開戶第一季衝出好成績，截至3月底數位開戶超過去年全年50％的券商達四家，永豐金證券在「大戶投」數位帳戶的加持下，第一季開戶成績達去年全年86％，3月份單月開戶突破一萬戶，面對防疫及股災情勢，投資人積極開戶展開存股計劃、準備危機入市。

根據交易所的資訊，統計國內14家主要券商去年網路新增開戶77.8萬戶，今年第一季已新開35.4萬戶達到去年全年的46％，其中更有四家券商超過去年全年五成，依序為永豐金證券86％、元大證56％、國泰證55％及玉山證50％。

永豐金證券總經理江偉源指出，疫情造成全球股市下跌，反而吸引年輕族群準備擇機進場，在防疫及市場回檔的大環境中，數位帳戶開戶成為這一波疫情的亮點，第一季開戶數達2萬486戶，逼近去年全年的成果，尤其是隨著疫情全球擴散加劇，光是3月的開戶就突破一萬戶，從台股、存股到海外投資，都是投資人關注的焦點。

江偉源表示，開戶流程要快而且便利、好用的下單軟體、以及豐富實用的線上投資服務，是新一代年輕族群選擇往來券商的三大重點，去年底推出永豐「大戶投」全新數位服務正式宣告數位轉型，交割戶直接綁定銀行數位帳戶，銀行還提供高利活存，受到網路族群關注，在這波防疫數位開戶戰獲得青睞。

面對疫情衝擊股市，永豐金證券提出三招存股防疫對策，包括挑選長期標的，以績優股票及運用 ETF建置投資組合及股債平衡布局；定期定額存股搭配大回檔時加碼；利用智能存股平台服務，從投資標的選擇到績效追蹤都可以透過存股平台追蹤處理。