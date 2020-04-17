今日焦點股 重點摘要

今(4/17)日熱門焦點股如下：

（1）晶圓代工廠台積電持續積極投資研發，今年資本支出維持新台幣150億至160億元，激勵京鼎與弘塑等半導體設備廠股價齊揚。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，市場先前憂心台積電營運恐將受到影響，第2季業績將下滑約5%，全年業績也將成長不到1成，今年資本支出金額也可能調降10億美元。

台積電16日舉行線上法人說明會，釋出的訊息相對市場預期樂觀，不僅第2季營收將維持平穩，約降1%，全年業績也將成長14%至19%，因應5G與高效能運算強勁需求，今年資本支出也維持不變。

隨著台積電調降資本支出疑慮解除，市場資金積極湧入京鼎等半導體設備族群，帶動族群股價齊揚，包括京鼎、弘塑、帆宣與辛耘盤中股價都一度強攻漲停。（中央社）

（2）台積電(2330)法說報喜，不僅第一季財報告捷，也釋出5G、AI(人工智慧)以及HPC(高速運算)等產業前景持續看好的訊息，轉投資創意(3443)也獲點名為直接受益者，今股價開高震盪，一度大漲5.4%，股價自3月23日155元低點，波段漲幅已經逾59%，在近期大盤因受到新冠肺炎疫情衝擊，波段震盪劇烈之際，創意表現明顯有撐，也反映出對基本面的樂觀預期。

台積電在昨(16)日法說，點名AI、HPC趨勢不變，創意在台積電助威下，營運也可望出現反轉，創意去年營運受到美中貿易戰衝擊，表現不盡理想，今年預計HPC、5G以及AI等案件將陸續進入設計定案以及量產，營運回穩可期。

創意今年看好在AI、Machine learning(機器學習)趨勢升溫，ASIC(客制晶片)將取代GPU市佔，佔比很快就可以突破10%，創意目前已有3-4個AI案子進入量產或小量投片，國際大型客戶預計2020年底或2021年開始量產，均採用台積電7奈米、5奈米製程，目前Machine learning有3個案件Tape-out，AI部分則有6個案子。

新冠肺炎疫情衝擊下，伺服器遠端管理晶片需求看增加，創意3月營收也因此受惠，在客戶急單帶動下，3月營收達12億元，月增9.28%、年增加32.53%，寫下近4個月新高，累計第1季營收31.7億元，季減少3.85%，衰退幅度優於預期。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：Q1每股純益達4.51元驚艷市場，今年美元營收預估會優於15％，昨夜ADR大漲5.5%，激勵股價直衝304元、漲幅近6%。

2.世界(5347)：日前美系外資調高評等至「買進」、目標價75元，今隨台積電上攻，挑戰70元關卡及季線。

3.麗清(3346)：大陸當局全力拉動汽車業救經濟，股價近期強勢，今開盤後頻頻觸及漲停。

4.士紙(1903)：昨噴量拉出一根長紅棒，今早多頭氣勢不減，盤中觸及漲停。

5.精材(3374)：法人估H2業績倍增，加上富爸爸台積電利多加持，股價大漲約6%同樂。

6.欣銓(3264)：無懼疫情，將投入逾62億元擴廠，並招聘本國半導體及AI自動化人才，昨外資、自營商聯手買超，今早股價衝上26.8元、漲逾5.5%。

7.帆宣(6196)：台積電資本支出不變，設備廠鬆口氣，開高急攻漲停板。

8.華通(2313)：5月訂單需求佳，第二季表現看好，股價在35元高檔整理告一段落，早盤衝高3%。

9.晶技(3042)：Q1寫佳績+任天堂Switch供應鏈題材，股價攻破66元，創金融海嘯後新高價。

10.定穎(6251)：伺服器、醫療訂單助攻今年營運，早盤華麗亮紅燈。

11.弘塑(3131)：台積電資本支出不變穩軍心，挾半導體設備身分漲停。

12.台塑(1301)：大陸4月化工品報價止跌反彈，營運增溫，今走高2%至83.8元，再創波段高點。

13.華孚(6235)：出售桃園廠，貢獻EPS3.86元，帶動早盤漲逾5%。

14.致伸(4915)：iPhone SE2將掀換機潮，蘋概股沾光，早盤漲逾3.5%。

15.緯軟(4953)：今年秉持穩健獲利，看好Q2，早盤續漲逾3%。

16.微星(2377)：受惠居家辦公，NB出現短單效應，加上挾帶英特爾題材，早盤跳漲逾3%，創波段新高。

17.群光(2385)：宅經濟助攻，高單價鍵盤急單湧現，法人樂看今年，早盤漲逾4%，觸碰季線。

18.豐泰(9910)：看好谷底已過，獲匯豐證券升評，加上3月營收回溫，早盤漲逾5.5%。

19.巨大(9921)：旗下捷安特新TCR銷售報捷，5月將揮旗歐美，激勵早盤漲逾6.5%。

20.智邦(2345)：5G加持，Q2營運與獲利可望自谷底回升，獲外資連13買相挺，早盤強攻漲停，衝上天價206.5元。

21.藥華藥(6446)：新藥治療新冠肺炎擬申請美臨床，早盤差一檔攻頂，登上1個月高價。

22.合一(4743)：獲國內最大新藥授權案，激勵連拉兩根漲停，改寫近2年高價。

23.中化生(1762)：合成瑞德西韋原料藥開發有成，激勵連飆兩根漲停，改寫1個月高價。

24.台表科(6278)：獲投信連8買，今價量俱揚彈升5%，躍上季線。

25.瑞昱(2379)：Switch日本恢復出貨，概念股歡呼，早盤挾量衝高6%，一舉收復季線與半年線。

（4）連鎖餐飲集團漢來美食（1268）雖遭逢新冠肺炎疫情衝擊營運，董事會仍決議大方派利、擬配息7元，現金殖利率達逾6％。在高殖息率激勵下，今（17）日股價開高勁揚，一度飆升9.09％至126元，創近1個半月新高，盤中亦維持逾5％強勁漲幅。

漢來美食2019年合併營收登37.75億元新高，年增9.14％。毛利率44.12％、營益率9.07％，分創歷史次高及新高。稅後淨利亦創2.66億元新高，年增13.65％，每股盈餘（EPS）7.2元，優於前年追溯調整後的6.07元，亦創歷史次高。

雖然今年春節以來營運遭逢新冠肺炎疫情衝擊，漢來美食董事會仍決議大方派利、擬配息7元，其中以盈餘配發4.918元、資本公積配發2.082元，配發金額創歷年新高。盈餘配發率達97.22％，亦創歷年次高。以16日收盤價115.5元計算，現金殖利率達約6.06％。

漢來美食表示，因應新冠肺炎疫情造成的營運衝擊，集團已快速推出外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路及經營餐廳常客因應。在維持正常營運下，集團延續高配發率股利政策，盈餘配發率已連3年突破90％，以維護股東權益、成為存股族長期的選股標的。

受宴會訂單取消或遞延、主力品牌「漢來海港」自助餐廳3月中旬後來客數銳減，漢來美食2020年首季合併營收8.39億元，季減10.68％、年減18.52％，為近5季低點。集團坦言，漢來海港最慘時一個餐期來客數未達百人，目前僅回升至原先的3成。

為力保今年營運維持獲利，漢來美食已展開所有可能應變作為，包括縮短餐廳營運時間，以節省相關營運支出，並積極推出外賣餐食和冷凍食品，預計4月底推出3～5項冷凍商品，5月中再推出去年便開始研發的乾拌麵產品。

同時，漢來美食今年展店計畫未受疫情影響，預計下半年將開出1家漢來上海湯包、1家五梅先生，以及2個中菜新品牌。至於原定進駐新北開出1家漢來海港，由於與商場仍在磋商協調中，目前確定今年將不會開出，與疫情無關。

同時，漢來美食位於高雄本館10樓的翠園粵菜餐廳、弁慶日本料理、紅陶上海湯包、港式海鮮火鍋等4間餐廳，原已排定今年進行15年來首度裝修，此次因應疫情而提前展開，預計7月重新開幕，並略為調整經營方向，港式海鮮火鍋預計將改為高檔日式鍋物。(時報資訊 林資傑)