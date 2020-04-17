宏達電搭防疫順風車 推虛擬會議方案

搭上防疫商機，全球居家辦公需求大增，宏達電今天宣布正式推出「VIVE遠距應用解決方案」，可透過VR進行多人「面對面」會議，有助於提升宏達電第2季營運。

宏達電累計前3月營收13.3億元，年減54.83%，但3月營收新台幣4.3億元，已較2月營收近20年低點回升，月增3.1%。

宏達電今天宣布，因應全球防疫需求，推出「VIVE遠距應用解決方案」，透過VR虛擬裝置即能進行「面對面」多人參與線上虛擬會議及即時多種檔案格式分享，並於虛擬空間共享資料，將可針對企業培訓、演說訓練、遠程會議或教學、3D物件模型討論等需求運用。

去年9月上任的宏達電執行長梅特爾（Yves Maitre）表示，今年對VR產業來說是「對的時間」，宏達電會持續增加投資和專案布局，看好整體虛擬實境市場將有50%的成長，主要來自關鍵的B2B企業領域，同時今年也會有更完整的VR產品線。

宏達電表示，「VIVE遠距應用解決方案」是無須電腦就能使用，但必須搭配VIVE一體機式頭戴式顯示器VIVE Focus Plus或VIVE Focus，以及VIVE Sync－VR虛擬會議平台，使用者還可透過於App Store及Google Play上的 Sync XR Avatar Creator應用軟體，創建與自己相似的3D虛擬人像（Avatar）並登入線上VR空間。

日前HTC與中華電信行動分公司即透過「VIVE Sync－VR虛擬會議平台」完成雙方在台北、英國舉行的5G策略合作會談，會議結束後並於虛擬共享空間中進行合影。

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