上市、櫃企業營運快報

今(4/17)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.不敵武漢肺炎疫情衝擊，台灣高鐵公司3月下旬宣布首波減班，每週少41班，今天再宣布第2波減班，每週再少147班，2波共減班近2成，但通勤時段班次多數保留。

台灣高鐵3月23日宣布的減班計畫，從4月18日至6月21日，每週減少41班。

2.疫情影響餐飲業績，連鎖餐飲業者2、3月營收反映台灣內需的低迷，但仍有不少集團如六角、王品、漢來、豆府等持續籌備新品牌上陣，靜待疫情過後的黎明。

台灣防疫成果備受國際讚譽，民眾自我健康管理意識強，難免衝擊餐飲業營收表現，2、3月營收呈現低谷，反映出台灣餐飲內需的「黑暗期」，但各大餐飲品牌仍樂觀看待後市，籌備新品牌的腳步並未停歇，今年展店動能也持續。

3.櫃買中心配合108年財報公告，自4月7、8、9、13、15日已舉行連五場主題業績發表會，今（17）日為第六場次「櫃買特色」主題業績發表會，由崇越電（3388）、國碳科（4754）及朋億（6613）等三家公司壓軸登場，以線上方式說明最新業績及營運展望。

4.國稅局指出，藥局如果只有專做藥品調劑、供應業務，應按其收入核定主持藥師、藥劑生之執行業務所得，依法課徵綜合所得稅。

如果藥局除了經營藥品調劑、供應業務外，另外還有兼營藥品或其他貨物銷售業務者，應依法辦理營業稅稅籍登記。

其經營藥品調劑、供應業務之收入，則屬於主持藥師、藥劑生的執行業務所得，課徵綜合所得稅；至於銷售藥品或其他貨物之收入，則課徵營業稅及營利事業所得稅。