台積電展望優於預期 股價衝破300漲逾6%

台積電看好第2季營運可望平穩表現，全年業績也將成長14%至19%，展望優於市場預期，激勵股價表現強勁，開盤跳空突破新台幣300元關卡，一度達304元，漲逾6%。

台積電16日舉行線上法人說明會，認為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可能影響消費性電子與車用市場需求，全球不計記憶體的半導體市場將持平或微降，低於先前預期的成長8%。

台積電同時認為今年營運無法避免受到疫情影響，不過，預期在5G與高效能運算市場需求強勁帶動下，第2季營收仍可望達101億至104億美元，將季減約1%，全年營收也將成長14%至19%。

因應5G與高效能運算市場強勁需求，台積電將持續積極投資研發，今年資本支出維持原訂的150億至160億美元規模不變。

相較於先前法人保守預期，台積電因疫情影響客戶砍單，第2季業績恐將季減約5%，全年營收將成長不到10%，並將調降今年資本支出，台積電法說會釋出的訊息相對樂觀。

台積電展望優於預期，激勵美國存託憑證（ADR）突破50美元關卡，達52.4美元，漲2.74美元，漲幅達5.52%，連帶推升台積電今天股價走高，達新台幣304元，漲17.5元，漲幅6.1%，市值攀高至7.88兆元。

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