財經名嘴報明牌！喊18檔股票值得買

美國財經節目主持人Jim Cramer周三指出，在市場動盪不安的情況下，應該選擇個別股票，而非指數型基金，儘管後者是很多人所推崇的，並列出18檔他認為值得購買的股票。

CNBC報導，Jim Cramer表示，多年來，很多人都認為如果不懂投資，指數型基金是很好的選擇，但有時候跟著市況走是錯誤的投資策略，因為可能有不適合和適合投資的股票在其中。他認為如今挑選適合投資的個別股票才是正確方向，並列出18檔股票。

Jim Cramer看好宅經濟的串流平台Netflix、Roku，以及遊戲商動視暴雪、Take-Two Interactive，而輝達和AMD就是遊戲業者需要的繪圖晶片供應商。

此外，民生用品、食品、餐飲等企業中，他點名：達美樂、酒業巨頭Constellation Brands、美國老牌食品大廠金寶湯（Campbell Soup）、零食大廠Mondelez、百事（PepsiCo）、美國食品巨頭Conagra Brands、香料及調味料廠商味好美（McCormick）等公司。

電商和零售類股方面，他則看好亞馬遜、沃爾瑪、好市多、達樂（Dollar General）等；而Zoom雖爆出資安疑慮，但這個通訊平台似乎已變得不可或缺。

（ 中時電子報 徐慈薇）