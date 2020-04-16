今日焦點股 重點摘要

今（4/16）日熱門焦點股如下：

（1）中天(4128)集團轉投資公司合一(4743)與丹麥利奧製藥(LEO Pharma)達成授權協議，將合一開發的抗體新藥技術FB825以5.3億美元(約新台幣160億元)授權給LEO。今日中天及合一雙雙跳空漲停板分別鎖在16.65、34.7元，其中，合一開盤不到半小時，有超過3.7萬張的買單搶著要買。

合一開發的抗體新藥技術FB825以5.3億美元(約新台幣160億元)授權給LEO，授權金包含4,000萬美元的簽約金，以及4.9億美元的里程碑款。未來FB825產品上市後，合一將可逐年獲取銷售權利金。

據協議，合一生技將負責於美國執行異位性皮膚炎2a期臨床試驗，中天上海將於大陸執行過敏性氣喘2a期臨床試驗。利奧製藥將於這兩項2a期臨床試驗後，承擔後續藥物開發的責任。

FB825已在中國與美國同步進行臨床，其中美國異位性皮膚炎的二期臨床試驗已經開始，預計招募90人、療程24周，預計2021上半年可完成Phase IIa實驗，下半年啟動Phase IIb試驗；而在大陸執行過敏性氣喘的二臨床試驗擬招募100人、療程36周，預計上半年完成新藥臨床送審，下半年與第一家醫院簽約，2022年下半年成臨床試驗。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）同屬華新科集團下華新科、信昌電與佳邦等，今日上下震盪後，仍由短多占上風，股價續向上修正，表現持健。

主要原因仍是華新科看俏MLCC（晶片電容）與晶片電阻的景氣榮面，不僅預訂今年第三季擴產計畫，提前至第二季，且訂單明朗也非常明朗，第二季能見度已排滿，且第三季仍樂觀，在基本面獲認同下，使該集團股早盤以來無畏大盤開低之後多在盤下整理，仍逆勢上漲，值持續追蹤。

另外，被動元件今震盪走高，臉色紅潤者，還包括禾伸堂、大毅、台嘉碩、璟德、立隆與希華等，也值注意。

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：今法說登場，昨外資、自營商聯手轉賣超觀望，加上昨夜ADR跌1.92%，今早股價開低跌至283元，不過，國家隊等法人逢低布局大有人在，盤中仍見由黑翻紅契機。

2.麗清(3346)：營運Q2吹反攻號角，早盤人氣再翻倍，股價衝上漲停，攻克季線。

3.富邦媒(8454)：防疫題材、母親節檔期加持，外資已連續7個交易日買超，今早股價漲至481.5元，奪回百貨股王寶座。

4.漢翔(2634)：737Max停產、疫情雙利空夾擊，早盤下跌逾2.5%。

5.威盛(2388)：子公司AI處理器H2量產可期，外資持續敲進，股價續衝高近7%，登一個半月高價。

6.鈺創(5351)：AI、人臉辨識題材不衰，外資亦不棄守，晨盤持續逆勢走揚逾5%。

7.聯鈞(3450)：受惠陸5G基建，營運不看淡，高檔整理結束，早盤起步攻高2%。

8.華新科(2492)：5月前訂單滿載，外資、投信齊買超，股價挑戰200關。

9.晶技(3042)：Q1稅前盈餘年增2.37倍，Q2仍看好，今早續演創高戲碼，強攻漲停60.5元。

10.光頡(3624)：中國內需市場逐漸增溫，人氣熱炒，漲幅達6%。

11.愛山林(2540)：首季代銷現佳績，520檔期受期待，早盤走多上漲4.6%。

12.南六(6504)：手術衣訂單旺，樂看Q2，早盤開高走高，最高站上174元。

13.華孚(6235)：處分桃園土地及廠房，6.47億元入袋，開盤即攻上漲停鎖死。

14.奇鋐(3017)：三大法人連4日買超，早盤帶量上攻、漲逾3%。

15.英瑞-KY(1592)：3月營收雙增，外資昨擴大買超433張，早盤觸及漲停。

16.和大(1536)：疫情影響車市淡，3月營收打入13個月以來新低，三大法人昨轉賣超，早盤開低走低。

17.協禧(3071)：接單將漸入佳境，Q1落後訂單有望6月補上，激勵早盤漲逾5%，觸碰季線。

18.瑞基(4171)：不甩遭列警示股，晨盤飆高7%，領先大盤收復股災缺口，更躍上新高價128元。

19.合一(4743)：開發新藥5.3億美元授權丹麥大廠，今跳空漲停鎖住，委買張數高掛20萬張排隊。

20.中天(4128)：集團旗下寫天價授權金，鼓舞連拉2根漲停，登1年高峰。

21.中化生(1762)：瑞德西韋原料藥備戰到位，多頭掌聲叫好，帶動股價亮燈漲停，改寫1個月高價。

22.牧德(3563)：Q2營運可望優於Q1，獲投信及自營商連2買，帶動股價連3揚，早盤大漲逾5.5%，進逼半年線。

23.科妍(1786)：一針劑型關節腔注射劑獲健保給付核價，Q2起挹注業績，激勵開盤拉出第二根漲停。

24.懷特(4108)：新藥「懷特痛寶軟膠囊」獲衛福部核准上市，激勵連拉3根漲停，飛越半年線。

25.圓展(3669)：視訊會議商機夯，晨盤放量攻頂，收復五日線。

26.州巧(3543)：今年營收拚兩位數成長，上市第二天續飆20%，蜜月行情滾燙。