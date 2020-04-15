台積電Q1成績出眾或難看？分析師提問解惑

台積電將在16日召開Q1法說會，外界都相當關注晶圓代工市場龍頭的一舉一動如何牽動市場走向，對此，資深半導體分析師陸行之在臉書對台積電Q1財報進行預測，認為全球疫情要是無法在5月份趨緩，2020年資本支出就很難保持在140~150億美元。

根據台積電今年1月公布Q1財測來看，合併營收預計介於102億美元到103億美元之間，若以新台幣29.9元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於48.5%到50.5%之間，營業利益率預計介於37.5%到39.5%之間，2020年資本支出將介於150億美元到160億美元。

陸行之針對2020年Q1獲利數字及Q2展望，分享自己的預測數字，希望也不要給台積電太大壓力。陸行之提出以下幾點分析：

第一，第一季度營收達3106億台幣，應該有50％毛利率，35~36％淨利率，Q1 EPS 4.20~4.25元，有機會比彭博分析師預期的4.19元稍好。

第二，用1美元對30元台幣計價，我們認為台積電二季度營收環比預期下降0~3％，同比增加24~29％，比市場預期的4％環比下降及24%同比增長稍好，預期台積電二季度毛利率為48 ~50％，營業利潤為37~39％，跟市場預期類似。

第三，因為全球新冠病毒肺炎疫情擴大，認為上半年整體而言服務器、AI運算、電腦、筆電、遊戲機、電競、工業機器人用半導體需求，將遠高於4G手機及車用電子晶片。

第四，全球疫情要是無法在五月份趨緩，2020年資本支出就很難保持在140~150億美元。

第五，與會分析師會關注5奈米量產是否因延後；美國政府要是要求台積電不能使用美國設備幫華為海思生產，台積電該如何因應。

此外，關注3奈米擴產是否因為海外設備人才商務旅行不易而延後；2020、2021年的折舊費用是否會因為資本開支調整而調整；台積電對2020年全球半導體邏輯晶片市場、晶圓代工、全球手機及5G市場增長預期將如何下修？這些問題勢必成分析師追逐焦點，試圖在台積電法說會這場半導體產業盛宴上獲得解答。

文章來源：陸行之臉書

（中時電子報 呂承哲）

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