卡達今在台發主權債50億美元

卡達政府繼前兩年來台發行兩次各60億美元國家主權債券後，將第三度來台發行總額為50億美元的國家主權債券，預定今（16）日在櫃買市場掛牌。這將是櫃買國際債券今年來單一檔發行金額最大的案件。

櫃買中心表示，該主權債券預定16日在櫃買市場掛牌，發行總額為50億美元，票面利率為固定利率4.4％，發行期間為30年，國家主權及債券信評為AA-，並且於盧森堡交易所雙掛牌。

櫃買中心表示，積極推動債券市場國際化接軌，櫃買債券市場外國發行人，專業板債券因銷售給專業投資人，可免央行事前核准，且申報流程豁免申報生效，加以英文公開說明書等書件表格等，都與國際債券市場相同，因此吸引國際機構來台灣發行債券。卡達政府之前已在2018年4月間及2019年3月間，各發行60億美元國家主權債券，期間均為30年，票面利率分別為5.103％、4.817％。

櫃買中心統計到4月14日，整體國際債券流通在外檔數有656檔，流通在外餘額已達1,673.55億美元，較去年同期餘額增加0.83％（去年同期為607檔），吸引來自33個國家或地區，有133家發行人來台發行國際債券。

自107年4月3日主管機關開放外國中央政府及地方政府來台發行專業板國際債券以來，在櫃買中心及承銷商持續積極推動下，目前有卡達兩檔主權債券在台發行，流通在外餘額120億美元，占整體國際債券流通在外餘額7.17％，如再加計16日發行第三檔50億美元主權債券，流通在外餘額為170億美元，顯示相關法令開放以來，主權債券對於我國國際債券市場發行人多元化，以及商品多樣化，已帶來實質成效。

櫃買中心指出，今年來在台之國際債券市場受美債利率走跌，市場擴大提前贖回之影響，債券市場舉新還舊需求增加，帶動發行市場熱絡，今年到4月14日止，國際債券市場已提前贖回68檔，共221.89億美元，同期間新增發行83檔國際債券，其中67檔為美元計價，包含1檔伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），10檔為人民幣計價及6檔為南非幣計價，發行總金額為206.05億美元，較去年同期總發行金額89.48億美元，增加130.27％。