台積電法說前夕 外資送秋波

台積電法說會16日登場，外資圈相繼打「預防針」後，野村證券半導體產業分析師鄭明宗注入「強心針」，預測台積電法說有驚喜。而台股15日價量齊揚，累計18個交易日反彈22.56％，分析師看好台股之後的行情有望往季線靠攏。

美股14日大漲，激勵台股15日上漲1.11％收10,447點、成交量1,949億元，連兩日大盤都收在最高價位，顯示追價力道強勁。雖然外資15日對台股轉為小賣，未延續14日強勁加碼力道，所幸內資依舊擁護台股，投信15日買超26.65億、為連10日買超。

因疫情攪局，摩根士丹利、花旗環球、摩根大通等雖未改變對台積電長線正向投資評等，然近期接連大打台積電法說預防針，先一步修正預期。而野村證券是極少數力排眾議者，鄭明宗兩度指出，台積電第二季雖有季節性衰退，卻未見砍單，預言台積電法說釋出的展望很可能優於市場對第二季營收季減4％、全年成長由年增18％下修至13％預期。

別具意義的是，野村基於對台積電法說的正向期待，並考量半導體個股3月以來反彈20～40％，率先點名以聯電為首的三主軸、六大指標股，指出搶半導體反彈就趁現在。

首先，因半導體多數個股都已反彈一段，現在選股更要謹慎，符合股價落後、短線報酬風險比更優、後市具反彈機會等條件者，如聯電、日月光投控與頎邦。其次，大陸5G題材依舊健全，儘管疫情衝擊，台積電可能需要調降對智慧手機業務期望，但這已在市場預期中，非偶發性利空；聯發科受惠大陸5G發展，野村認為聯發科全年可出貨4千萬套5G晶片，遠高於市場預期的3千萬套，再者，基礎建設、資料中心、PC、網路屬於結構性商機，需求相當亮眼，包括譜瑞-KY與瑞昱都是受惠股。

展望後市，康和證券投資總監廖繼弘表示，台股現階段有三大利多，第一是政府帶領下的本土投信、八大公股行庫、四大基金及壽險非常團結，只要美股大漲小回格局持續，台股續漲力道仍可期待。第二、台股月線已翻揚並與10日線黃金交叉，依據歷史經驗，台股還有3～5周上漲時間。第三、台股從8,523點反彈至今，已經跨過反彈五成的中期反彈點，逐步朝強勢反彈0.618、約10,794點邁進。