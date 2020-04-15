台股V到底？散戶操盤緊盯4件事

台股繼昨天飆漲233點後，今（15日）開高走高、價量齊揚， 在金融股助攻下，終場大漲114點，來到10,447點，回補3月中旬跳空缺口，似乎走出一波V型彈升到底的走勢。大盤是否持續走強，分析師認為可從4個面向觀察，除了留意明天台積電法說外，三大法人現貨買賣超，外資期貨淨多單部位，及遠月台股選擇權外資的多空部位判斷短期台股走勢。

美國近期疫情持續趨緩，加上川普將發布經濟重啟重要聲明，提振華爾街信心並帶動美股走揚，台股近期亦隨美股走高起舞，並在4/14及4/15上漲近350點，且回補了3/13的跳空缺口，成交值擴增至台幣1,911.28億元。

在電子權值股表現，台積電上漲2.5元，站上287.5元，鴻海、大立光雙雙收跌0.4%左右，蘋概股的可成大漲逾半根漲停，相對強勢；另外，金融股持續上攻，也是扮演推升大盤的要角，其中玉山金、合庫金、華南金等漲逾2%，元大金、永豐金漲幅約3%，富邦金、兆豐金等上漲1%。

台股從低點8,523點反彈已超過1,900點（或22%），隨著指數回升至高檔水位，投資人最關注後勢是否持續走強。

亞洲投顧分析師黃世民表示，首先應觀察台股的三大法人現貨買賣超，搭配外資期貨淨多單部位，及遠月台股選擇權外資的多空部位判斷短期台股走勢。

中期則可觀察技術分析線型，台股目前以5日線為支撐，壓力在10,903點，預期台股將在支撐壓力區間震盪，但在突破壓力或跌破支撐後，台股走勢將更趨明朗。

長期則須關注央行貨幣M1及M2的走勢，及相關經濟數據的報告。在美股方面，本周應關注在美國財報季的公佈、寬鬆政策以及疫情發展後續，畢竟美股漲跌仍將牽引台股走勢。

顧德投顧分析師張家豪則認為，台指結算過後，周四（16日）台積電法說登場，將是多方續航或力竭轉折的關鍵；操作宜化繁為簡，若加權5日均線維持上揚且指數持續創高，多方續航，反之亦然。

延伸閱讀

投信連10買超不手軟 台股站上10400

熱錢湧 台積衝 台股大漲114點收10447

外資認錯 股匯飆 台股返10400新台幣破30

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram