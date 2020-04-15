中華車今年內銷目標4.8萬輛 小幅成長

中華車今天舉行線上法說會，看淡兩岸車市，不過今年內銷目標4.8萬輛較去年小增，大陸目標3至5萬輛，今年業外壓力下降，可望恢復常態性獲利。

中華車去年受到認列轉投資裕隆與華創的業外虧損影響，由盈轉虧，稅後虧損新台幣24.65億元，每股淨損2.38元。

中華車協理黃振昌表示，今年業外虧損壓力下降，全年若恢復常態性獲利，2020年度將維持以往的股利配息政策。

展望2020年，黃振昌表示，根據主計總處GDP預估為2.37%，今年受到新冠肺疫情影響，各研究機構對經濟成長預測差異大，顯示未來經濟情勢不明，企業多審慎保守，推估總市場銷售為43.2萬輛，中華車的銷售台數目標為4.8萬輛，略優於去年的4.7萬台，若包括代工Fuso大車加上進口車合計目標4.9萬輛，與去年持平。

至於中國大陸GDP預估為5.6%，受到大陸各地開工延後，大規模封城措施，預估總汽車市場銷售約2000萬輛，年衰退22.4%。

黃振昌表示，轉投資東南汽車2019年銷售約4.4萬輛，東南汽車2020年的銷售數目標為3至5萬輛，其中，第1季銷售台數為5120輛，看好第3季DX7、DX9全新SUV車款上市銷售。

中華車轉投資福建奔馳去年銷售2.8萬輛，今年目標2.9萬輛；因新冠肺炎疫情影響汽車銷售市場，第1季銷售量年減3成。第2季將視疫情影響，採行成本節約，並配合大陸政府放寬或取消限購及汽車汰舊換新等政策振興買氣。

電動二輪也是中華車的銷售主力，預估2020年的銷售台數上看1.7萬輛，在快速充電站的部分，全台累計200座以上。

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