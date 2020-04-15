熱錢湧 台積衝 台股大漲114點收10447

受惠外資回頭搶補股票，且美國新冠疫情漸趨緩，使美股短期再惡化空間或相對有限，加上今係台指期結算日，法人偏多操作，使大盤開高之後欲小不易，而權王台積電領軍向前衝，搭配台塑四寶、中鋼、國泰金、富邦金、兆豐金與元大金等重量級集團負責穩盤，激勵檯面上短多百花齊放。

包括被動元件之缺貨行情、宅經濟概念、生醫族群、電動車供應鏈及低價落後補漲概念等具題材股票，在大股東、主力群及法人等市場大戶各有所好下，短線多呈噴出榮景。在類股輪動漸成盤勢特色下，大盤新一波反彈行情仍值密切追蹤

集中交易市場加權股價指數周三收盤係大漲114.27點，為10447.21點，漲幅1.11%，成交1911.28億元。店頭市場方面，同樣開高持穩登高，終場上漲1.25%，為130.16點，成交424.65億元。

美股盤後電子盤方面，受制美企即將陸續公布首季財報，為防潛在的地雷變數，及市場預期即將公布的最新一周的失率可能逾800萬人，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指表現疲軟，迄台北時間下午2：20分別暫報下挫0.78%、0.79%、0.72%及1.38%。

技術面方面，月線已止跌翻揚，短多雖無礙；不過，短期上檔將逐漸面臨季線、半年線與年線等前波層層套牢反壓，使盤勢不易再如前波自8523點低檔反彈，如入無人之境直線上衝，但在國安基金等國家隊法人護持意願不減下，預期近期個股依題材領先盤勢發展，仍是特色。

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