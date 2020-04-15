友訊爆經營權之爭 市場派6月開股東臨時會

友訊經營權之爭持續上演，市場派公開叫陣公司派，要現任董事長、已故創辦人高次軒妻子胡雪下台，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳也搶在友訊股東會6月1日召集股東臨時會。

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳昨在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，以解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是胡雪。

友訊預計今年6月15日召開股東常會，進行董監改選，而馮忠鵬、鍾祥鳳則是在6月1日召集股東臨時會，要解任胡雪。

(時報資訊 王逸芯)

友訊爆發經營權之爭 董事長：盡其所能守住公司

爆發經營權之爭的友訊科技，董事長胡雪今天發出新聞稿，向與市場派結盟的董事、獨董呼籲，經營權爭議是一時的，但求能以友訊及股東、員工的未來為優先考量，將傷害降至最低。

胡雪指出，近來友訊因部分董事、獨董結盟市場派，爆出經營權爭議，甚至躍上新聞版面，對股東、員工、社會造成紛擾，深感不安，為捍衛友訊員工、股東權益，因此對外說明，期盼外界能給予諒解和支持，她也會盡其所能守住公司，保護員工和股東。

胡雪表示，友訊前董事長高次軒在2008年驟逝後，友訊的經營高層屢屢遞嬗，2017年時，幸賴董事會信任接手董事長一職，一直期盼能尋找適合專業人才，打造最佳經營團隊，提供股東、員工應有回饋和報酬。

她說，近年友訊力圖轉型，朝著毛利提升、費用減少和資源整合三大方向安排，友訊近來將核心業務從消費市場轉往商用市場，不和中國低價品競逐紅海，轉而跨入門檻高、利基高的商用市場藍海，這段歷程相當艱辛，員工也致力於此，今年爆發武漢肺炎疫情後，商用市場大幅應用，證明友訊這段艱苦的轉型之路是對的。

她強調，隨著5G時代來臨，友訊積極籌備相關應用服務，希望能提供企業、消費者最穩定、快速、安全的使用環境和科技生活。友訊提供家用的mydlink、企業的Nuclias Cloud雲服務也將成為下一波友訊營收成長動能，以Nuclias為例，就受到日本電信大廠和法國高中的青睞，隨著加值服務收費的商業模式越趨成熟，預估未來3到5年間，友訊在垂直企業市場的市占率將有大幅成長。

(中央社)

延伸閱讀

友訊聯手微軟 打造智慧城市解決方案