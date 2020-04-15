上市、櫃企業營運快報

今(4/15)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車零配件廠東陽自結3月稅前淨利新台幣8635萬元，前3月稅前淨利3.83億元，每股稅前純益0.73元。法人預估，東陽上半年AM業績穩健。

2.國際半導體產業協會（SEMI）看好第2季半導體矽晶圓銷售可望成長，不過，對下半年市況持觀望看法，預期將受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響。

SEMI今天發布矽晶圓市場報告，表示今年第2季晶片製造廠可能增加矽晶圓訂單，建立安全庫存，以滿足未來需求，這將有助減緩疫情對第2季矽晶圓銷售影響。

3.東元今年股東會雖無全面改選董事議題，卻在寶佳集團持續敲進東元股票，又向東元股東會提出現金減資10％議案，以東元集團會長黃茂雄及董事長邱純枝為首的東元公司派，對陣寶佳集團，兩路人馬競相尋求法人支持外，也公開徵求委託書，今(15)日股價卻下跌0.05元而以26.50元開出，目前呈現平盤震盪走勢。

4.匯鑽科受惠硬碟產業供應鏈遷移至泰國，順利攻進全球第1大硬碟廠電鍍訂單，匯鑽科表示，新客戶加上美系手機廠將全系列導入新規格接頭，將為今年營運帶來顯著動能。

5.投顧法人表示，金屬機殼廠鎧勝-KY受惠居家工作和線上教學趨勢帶動筆電與平板電腦需求，第2季營收可望強勁反彈，看好美系客戶消費性產品業務將為下半年增添營收動能。

鎧勝第1季每股虧損金額可能從原本預估的新台幣0.9元擴大到1.31元，為今年營運低點。法人預估鎧勝2020年每股盈餘為1.46元。

6.中天生技集團子公司合一(4743)上午舉行重大訊息宣布，與全球皮膚醫學大廠利奧製藥及中天上海共同簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825合作研發與商品化的全球獨家授權協議。

據協議，利奧製藥將依約支付合約金與里程金，銷售權利金將視銷售金額由高額個位數到雙位數。本合作案將在台北時間2020年4月15日下午1點同時對外公布。

合一表示，FB825是全球治療異位性皮膚炎首創新藥，已完成人體驗證性試驗，具臨床功效，利奧製藥、全一生技及中天上海皆看到FB825的潛力。