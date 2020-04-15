今日焦點股 重點摘要

今(4/15)日熱門焦點股如下：

（1）寶雅、富邦媒受惠防疫題材加持，近期股價上演百貨股王爭霸戰，富邦媒擁業績利多，先前股價數度超車寶雅，寶雅近期宣布進軍東區，今天股價飆上漲停，重奪百貨股王頭銜。

2月零售及餐飲消費受季節性及疫情影響明顯轉弱，整體消費產業展望平淡，但通路表現存在巨大差異，線上電商、民生消費品通路包含超市、量販都有搶眼的年增率表現，百貨及餐飲則表現疲弱。

長期居於百貨股王的寶雅地位受挑戰，由於富邦媒漲勢強勁凌厲，近期屢次超車寶雅股價，奪下百貨股王寶座，但隨後寶雅又彈升，雙方陷入股王拉鋸戰，富邦媒股價本來暫居上風，但寶雅今天漲勢凌厲，盤中漲停重回百貨股王。

近期寶雅股價震盪，今天飆漲停至479.5元，已較3月中旬396元低點谷底大幅度翻揚，但距離2月中旬545元的高點，還有一段落差。

富邦媒近期股價節節高升，今天來到474元高點，上漲逾6%，近期數度超越寶雅百貨股王寶座，近3個月股價漲幅近50%。

momo富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，富邦媒表示，momo網路購物3月營收維持強勁成長動能，年增41.1%，業績占比91.2%；行動購物業績占比69.4%，營收年增51.4%。今年第1季合併營收151.1億元，較去年同期成長28.7%。

富邦媒也發現，隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，宅經濟持續發酵，除了防疫用品買氣熱絡，即食品、保健品、3C家電及居家娛樂遊戲皆為民眾採買的重點。

寶雅公告，為營運所需，將以每月180萬元至212萬元租金，租下台北東區2層樓店面493.7坪，租期10年，這也是寶雅首度將觸角伸入東區；寶雅旗下寶家五金百貨本周將在台中太平新開環中店，規劃今年將加快寶家展店速度，全年目標增25家至30家。（中央社）

（2）今年第一家上市的本國公司，以面板金屬沖壓件為主要業務的州巧科技今天以新台幣15元掛牌上市，盤中來到19.5元，大漲30%。

州巧總經理李樹宗今天在台灣證券交易所上市掛牌典禮受訪時表示，薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板沖壓零組件約占營收67%，客戶從早期的面板廠、背光模組廠，進一步擴充至系統組裝廠，甚至品牌廠，但仍以台灣面板廠為主要客戶。

李樹宗強調，中國大陸市場大，但面板業殺價競爭，付給零組件供應商的價格也較低，韓廠高階產品用自家生產零組件，中低階產品採用低價策略外購，想要成為韓廠面板用沖壓零組件供應商，利潤也相對壓低，只有配合台廠共同投入利基型高階產品，能獲得較佳利潤。

法人表示，韓國面板廠以三星顯示器、樂金顯示器兩大廠為主，台灣面板廠以友達（2409）、群創（3481）為主，都鎖定利基型產品，彩晶（6116）鎖定中小尺寸產品，更是去年少數賺錢的面板廠。中國大陸面板廠以京東方最大，華星光電、中電熊貓也頗具規模。

李樹宗說，先前已放棄龐大的電視面板金屬沖壓件市場，主因產品沒有技術門檻，價格太低；隨後轉型鎖定利基型產品，配合面板、背光模組與系統廠等客戶，生產符合市場各尺寸TFT-LCD在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等應用的精密沖壓零組件。韓國三星顯示器將停產液晶面板，雖然會改變電視面板市場生態，但對州巧沒有太大影響。

他說，除了供應面板廠沖壓零組件，也與台灣液晶顯示器（Monitor）大廠合作，在越南設廠，生產電競、醫療、工控等高階產品，也生產部分一般液晶顯示器應用的沖壓件。

州巧科技為國內金屬沖壓件廠，從事TFT-LCD沖壓零組件、家居金屬製品及醫療產品製造及銷售，近年發展新事業，在家居及醫療事業業務已有成效。家居事業方面，州巧已成為國際級傢俱商合格供應商，並開拓新產品，如鋼板抽屜及金屬層架等。

醫療事業方面，州巧從電動輪椅組裝代工，現已自主開發新型電動輪椅，且自主設計居家照護床，由專業代工（OEM）領域跨入設計代工（ODM）領域。

州巧科技近年獲利逐年增加，每股盈餘從107年度0.8元成長至108年度1.22元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威剛(3260)：工業級新品攻5G、AIoT，昨外資、自營商聯手轉買超，帶動早盤股價漲至52.3元，攻克5日線。

2.台積電(2330)：昨外資轉買超、三大法人聯手買超16638張，ADR昨夜大漲3.86%，今早股價漲至288.5元，為明日線上法說暖場。

3.千興(2025)：3月營收月增109.39%、年增90.45%，今早股價大漲逾9%，飛過月線。

4.麗清(3346)：3月營收為谷底、Q2成長可期，外資連三日擴大買超，今早爆量急拉漲停。

5.科妍(1786)：長效關節腔注射劑獲健保署核准，激勵早盤股價跳空漲停鎖死。

6.中天(4128)：旗下合一生技今停牌待重訊公布，市場預期與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄有關，激勵股價漲停鎖死，排隊買單逾萬張。

7.長榮海(2603)：BDI漲近7%，外資終止連3日賣超，早盤帶量上漲近6%。

8.晶華(2707)：外資終結連3賣，投資價值浮現，股價續高漲逾7%，領觀光股走出疫情陰霾。

9.晶彩科(3455)：OLED題材續吃香，晨盤挾量衝上漲停板。

10.立積(4968)：訂單滿手，上半年營運看俏，昨三大法人聯手敲進，早盤續漲近2%，續登波段新高價。

11.貿聯-KY(3665)：歐美防疫拉高連接器需求以及醫療用線出貨增溫，股價持續上攀，突破180元。

12.奇力新(2456)：訂單能見度高可望營運逐月走揚，無懼外資賣超，早盤再度突破百元、漲逾8%。

13.柏承(6141)：台灣少數可生產測試板廠商，外資穩定買超，高檔盤整後邁開步伐，早盤攻高6%。

14.宏達電(2498)：VIVE X搭上防疫順風車，買盤力拱股價向上，成功回補3月13日跳空缺口。

15.同致(3552)：受惠特斯拉大陸銷售旺，股價急升漲停板。

16.邑昇(5291)：5G、AI接單熱絡，Q2展望樂觀，強勢向上登漲停。

17.日勝生(2547)：庫藏股搭配大盤回暖，今早成功重返10元關卡，收復疫情期間大跌的失土。

18.元大金(2885)：Q1稅後盈餘42.69億元，EPS 0.37元，三大法人昨轉買超4931張，早盤續漲逾2%。

19.中信金(2891)：受歐系外資青睞並升評，外資昨擴大買超逾1.7萬張，早盤漲逾2%。

20.新普(6121)：3月營收雙增，創歷年同期新高，Q2看旺，早盤漲逾2%，站上300元。

21.撼訊(6150)：4億元CB競拍，29日掛牌，早盤開低走高、漲逾3%。

22.三洋紡(1472)：瞄準防疫商機，4月下旬推防疫圍巾，後市可期，早盤放量勁揚約5%。

23.鈺齊-KY(9802)：客戶相挺渡疫情寒冬，3月、Q1營收齊揚，早盤挾量漲逾5%。

24.華新科(2492)：5月前訂單滿載，擴產計畫提前開跑，今早爆大量攻上漲停。

（4）華新科（2492）法說會對景氣翻空為多，並跟進調漲被動元件價格，儘管第一季財報相對有壓，但是漲價效應可望反應在第二季財報上，激勵華新科集團股噴漲，華新科、信昌電（6173）、佳邦（6284）三檔集團股同步亮燈漲停。

針對被動元件下半年景氣，華新科開第一槍，該公司14日法說會一反2月底的保守基調，認為手機客戶在追第三季訂單，預期下半年MLCC將供不應求，華新科已經調漲價格，該公司對景氣翻空為多的看法，也使MLCC雙雄的景氣判斷漸趨一致。

至於在價格方面，在成本的考量之下，華新科已於3～4月針對客戶調漲價格，通路客戶可能調漲較多，至於漲幅多少？是否有下一輪調漲？華新科則不予回應。

在調價動作趨於一致之下，4月漲價效應將更為顯著。（工商時報 李淑惠）

（5）美系外資將電源管理IC廠矽力-KY納入追蹤個股，看好受惠於中國產業去美化趨勢、事業轉型至3大領域，預估2019年至2022年的營收年複合成長率將達25%，給予加碼評等和目標價1300元。

矽力股價今天開高走低，在平盤1150元附近震盪整理。

美系外資今天發布研究報告，看好矽力2020年、2021年、2022年動能將來自5G基礎建設、車用電子、伺服器等領域。受惠於中國5G基地台需求，矽力今明年5G基礎建設可望貢獻營收4%、8%，今年5G相關產品毛利率將達54%。

車用方面，美系外資認為矽力將於2021年開始向歐洲一線汽車零件供應商出貨電源管理IC，代表經過4到5年耕耘後，已從後端市場轉移到汽車品牌市場，推估車用產品將貢獻矽力2021年營收5%，毛利率上看50%。至於伺服器去年營收占比低於1%，矽力目標2022年提升至低個位數百分比（約1%至3%）。

美系外資也指出，矽力2014年到2019年的營收年複合成長率約27%，在全球電源管理IC市占約高個位數百分比（約7%至9%），但在中國類比IC市占僅0.8%，仍有提升空間。由於中國產業去美化趨勢，矽力正侵蝕國際大廠市占，若矽力在中國市占能達到6%，將挹注營收約10億美元（約新台幣300億元）。

美系外資認為，矽力受惠事業轉型策略明確及市占攀升，2019年到2022年的營收年複合成長率將維持25%水準，同時每股盈餘的年複合成長率將達29%，看好今明年每股盈餘將達31.09元、43.21元，給予「加碼」投資評等，目標價訂在1300元。（中央社）

（6）生醫族群今日以個股題材表現為主，科妍(1786)長效一針劑型關節腔注射劑獲健保署核准，Q2可望開始貢獻營運，今日跳空鎖漲停58.4元；中天(4128)旗下合一生技今日停牌待重大訊息公布，預期將與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄有關，股價鎖漲停15.15元；亞獅康-KY(6497)、懷特(4108)也鎖在漲停板。

科妍旗下海捷特加強型（HYAJOINT Plus）一針劑型關節腔注射劑，取得台灣健保給付核價，今年5月1日起生效，目前是國內唯一一家取得健保核價，將自第二季起開始挹注業績成長動能。今日股價跳空鎖在漲停板58.4元，至10:10，買單超過1500張等著排隊要買。

中天旗下合一生技(4743)今日停牌待重大訊息公布，市場預期與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄有關，激勵早盤股價跳空漲停鎖死15.15元，至10:10排隊買單逾8700張。合一將在上午召開重大訊息記者會，說明重要國際合作案，並在下午召開國際記者會。（時報資訊 郭鴻慧）