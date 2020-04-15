散戶激增 台股大戶人數降

台股今年第1季走勢劇烈震盪，在3月16日跌破萬點，台灣證券交易所統計，第1季成交值新台幣5億元以上自然人大戶1216人，較去年第4季減少58人。

證交所統計，今年第1季成交值1億元至5億元自然人1萬1380人，較去年第4季增加952人。成交值1億元以下自然人283萬744人，較去年第4季增加44萬4315人。

證交所指出，第1季自然人占集中市場總成交值比重為57.92%，較去年第4季自然人占比59.23%減少1.31個百分點。外資今年第1季占比為27.98%，較去年第4季27.47%增加0.51個百分點。國內法人第1季占14.1%，較去年第4季13.3%增加0.8個百分點。

證交所指出，3月有交易戶數245萬9203戶，相較於2月有交易戶數180萬4410戶，增加65萬4793戶。

證交所表示，3月成交量周轉率10.87%，較2月成交量周轉率6.26%增加4.61個百分點。當沖成交值占比28.08%，較2月當沖成交值占比26.12%增加1.96個百分點，平均每日當沖戶數7萬1645戶，較2月平均每日當沖戶數5萬648戶增加2萬997戶。

另外，3月指數股票型基金（ETF）成交值占比為12.75%，較2月ETF成交值占比8.02%增加4.73個百分點。

3月自然人成交值比重56.3%，較2月自然人成交值比重59.28%減少2.98個百分點。3月外資成交值比重29.87%較2月外資成交值比重26.37%增加3.5個百分點。

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