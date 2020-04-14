威潤搶賺防疫財 布局滅菌產品

車聯網概念股威潤科技（6465）14日舉行線上法說會，董事長湯潤闊表示，威潤除了持續深耕車聯網前裝（OE）與後裝（AM）市場外，在日本燈珠大廠支持下，開發自有品牌的UVC深紫外線滅菌技術相關防疫產品，預計今年七月開始量產，車聯網業務及UVC抗菌業務將是威潤接下來營運的雙主軸。

湯潤闊表示，新冠肺炎全球肆虐，且尚未看到盡頭，防疫已經成為每個國家、企業、甚至每個人必須共同面對的課題，陸續已有不少科技大廠、汽車業、精品業廠商投入口罩、呼吸器、疫苗等開發生產，威潤已投入開發一系列以UVC深紫外線滅菌技術為主軸的防疫產品，首先第一款亮相的產品是UVC LED手持滅菌棒。

據了解，目前市面上的滅菌棒存有不少問題，普遍有效能、壽命等技術瓶頸要克服，尤其散熱更是罩門，常常使用不到一分鐘就要重新開關機，對於滅菌效果來說是不利因素，而威潤在外觀上針對散熱做了改良，也因為搭配高功率的UVC LED燈珠，殺菌時間短、效果強。湯潤闊指出，目前該產品設計以低耗電、輕巧體積為主，適用於個人或家庭的物品消毒殺菌，未來還會針對不同應用場景或特殊用途推出更多元的產品。

而在本業車聯網方面，威潤從去年以來進度都還算不錯，受益於先前與日本知名車廠開發車聯網通訊盒（T-Box），成功打入車聯網前裝市場，前陣子也與友達光電簽署合作備忘錄，搶攻智慧車載商機。後裝市場則號召友達、信驊科技、勝捷光電共組車載視訊大聯盟，全力打造車載視訊（Video Telematics）解決方案。

湯潤闊分析，Video Telematics的突破點在影像處理技術與GPS的高度整合，車外監控前車、周遭路況，車內監控司機駕駛行為，如看手機、打瞌睡、疲勞駕駛等警示，雖然該領域偏向商用車隊管理，但對於避免車禍發生有很大的幫助。

威潤三月營收1,910萬元、月減2.78％、年減31.5％，累計首季營收為5,486萬元、年減12.46％。湯潤闊表示，不可諱言疫情對產業衝擊不小，尤其北美市場佔威潤營收占比超過5成，而美國封洲封城，對商業活動衝擊很大，預期第二季多少還是會有影響，不過訂單沒有消失只是延後，且車載資通訊3G轉4G的換機潮已是確定趨勢，預期下半年疫情舒緩後，營運就會逐步回溫。