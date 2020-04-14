首檔槓反型ETN 16日掛牌

證交所表示，由富邦證券發行的富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券，簡稱富邦蘋果正二N（02001L）及富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券，簡稱富邦蘋果反一N（02001R），將於16日正式掛牌上市，為今年來第三檔及第四檔上市掛牌ETN，且是自ETN商品開放發行以來，首檔掛牌的槓桿、反向型ETN。



證交所表示，根據送件資料顯示，「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」及「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」係由臺灣指數公司所編製，兩指數係追蹤「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」單日報酬正向二倍及單日報酬反向一倍的報酬表現。



「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」係以蘋果公司（AAPL.US）最近期公布供應商名單內的證交所上市公司股票中，精選符合流動性條件及財務穩健度的自由流通市值前十大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰臺灣大型蘋果供應鍊公司之投資績效表現。



證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。



證交所指出，為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置「ETN專區」，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。