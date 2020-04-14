三大法人回補 雙軋行情啟動

全球疫情前景趨向樂觀，三大法人回補台股185億元，軋空手、軋空頭的「雙軋」行情正式啟動。法人指出，美道瓊指數14日開盤大漲逾590點，漲逾2.5％，加上台灣新冠疫情零確診，15日台股可望快速封閉10,359點新冠缺口，但提防台積電法說、大陸GDP及美超級財報周三大變數，避免先軋空、後殺多的風險。

三大法人14日展開認錯行情，買超創近4個月來新猷，台股14日權值股、高價股同唱凱歌，台積電及大立光漲逾2～3％的領軍下，電子股群起攀升，帶動加權指數上漲233點、飛越10,300點關卡，收在10,332點，成交值1,580億元。

外資大舉買進台積電、聯發科、中華電、台達電及祥碩等電子股，重新建立持股部位的意味甚濃。

一向代表散戶指標的融資券則同步增溫，融資餘額單日增加7.3億元至972億元，融券張數則大增5.27萬張至57.59萬張，不利空方。統計目前仍有333檔個股因股東會停券在即，此外，券資比逾五成的個股則有文曄、同欣電、長榮航、台耀、熱映等，空頭四面受敵。

高價股三千金大立光、矽力-KY與信驊14日強彈3.53％～7.48％以上，700元等級的精測和祥碩助威，百元以上高價股行情火熱，大江、立積、愛普等全面飆漲逾9％，而富邦媒、安碁資訊及瑞基不僅領先大盤收復股災缺口，更一舉躍上歷史新高價。據統計，台股百元俱樂部共有152檔個股，14日有144檔收漲，比重逼近九成五高水位，其中有76檔漲幅勝過大盤的2.31％。

統一投顧董事長黎方國指出，全球經濟U型底復甦已成定局，台股持續上演「無基之彈」，然前波在3月13日「新冠缺口」成交值約3千億元大量，上檔壓力仍大，只不過短線軋空手及軋空頭的氣氛 甚濃，空方不利，投資人在軋空題材時不宜追高，要步步為營。

第一金投顧董事長陳奕光指出，市場現階段主要興奮劑來自資金，加上台灣防疫成績可謂世界第一等，國際客戶信心將推升轉單效應，且目前籌碼算乾淨，在政府維持作多、國安基金不退下，有利多方。

陳奕光也表示，全球疫情未全面控制，隨美企開始財報周，股市進入第二季壓力測試，值此之際，台股若突破10,360點反彈滿足點未回，有機會朝10,700點前進。不過，目前以技術性熊市反彈來看，近2周回檔機會高。