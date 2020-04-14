DDI湧利多 花旗環球喊買三雄

花旗環球證券指出，面板驅動IC（DDI）族群兩大利多浮現：大尺寸面板DDI市場規模放大，觸控面板驅動IC（TDDI）與OLED DDI單位售價提升，相關台廠聯詠（3034）、頎邦（6147）、世界（5347）全數受惠，更將世界投資評等升至「買進」，賦予75元推測合理股價。



花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，南韓三星2020年底前將終止LCD面板生產，專注在QD與OLED面板上，由於OLED在電視與其他裝置的大尺寸面板滲透率仍低，給了台灣、大陸LCD廠提升市占的機會。如此一來，台廠中無論是無晶圓廠、晶圓代工、封測各領域，都將享受到大尺寸面板DDI整體市場放大的好處。



由於大尺寸面板DDI占整體出貨與營收半數以上比重，徐振志看好，世界、聯詠、頎邦將是大尺寸面板DDI供應鏈由南韓三星，轉向台灣與亞洲供應鏈趨勢中的受惠者。



花旗環球看好世界產能利用率得以維持、啟動升評喊買，所持理由除了大尺寸面板DDI整體市場擴張，亦考慮到IDM廠電源管理IC（PMIC）委外代工比重提高，判斷世界目前交易在2020年推估每股純益的18倍本益比，以及3.4倍股價淨值比位置，並未滿足。



其次，儘管小尺寸面板DDI由傳統DDI，轉向TDDI與OLED DDI，用量為一比一、並無特別增加，但相較之下，TDDI與OLED DDI單位售價較高，有利拉抬整體營收。



花旗環球說明，市場目前評估TDDI於2020年滲透率，將比2019年時高，另就算5G發展受到疫情影響延遲，OLED DDI也仍能維持穩健成長。站在上述基礎，TDDI與OLED DDI量產享有較高單位售價，以及測時時間較長優勢，聯詠與頎邦受惠程度高。其中，聯詠有大尺寸面板DDI的多重成長動能，加上TDDI、OLED DDI強勁需求，且現金殖利率高達6％，博得花旗環球高度看好；聯詠與頎邦投資評等均為「買進」。