4月14日一分鐘強弱勢股

4月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

景碩

(3189)

9.97

國際大廠釋出採購訂單，載板廠訂單滿至Q3，族群股價齊揚

台表科

(6278)

9.97

投信近日連買；傳蘋果正開發6款採Mini LED的新品可望受惠

南電

(8046)

9.91

3月營收月增31.5%、年增41.4%；近期被視為投信作帳標的

力山

(1515)

9.89

短均多頭排列，成交量倍增，簇擁股價拉出長紅K突破整理

新鉅科

(3630)

9.89

光學指標股大漲逾3％，族群人氣現增溫跡象、股價齊揚

訊芯-KY

(6451)

9.87

成交量翻近３倍增加，推升股價突破整理、攻回百元大關

瑞基

(4171)

9.85

國內首家新冠肺炎產品通過衛福部專案，股價連6日走高

凱羿-KY

(2939)

9.84

美居家令有利直效行銷可望推升營運，股價創18個月新高

易華電

(6552)

9.84

人氣匯集、成交量翻4倍增加，長紅K棒穩居5日線上

大江

(8436)

9.79

子公司與衛福部共同發表自動化檢疫設備，獲國外洽詢採購

製表：方歆婷

4月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

台康生技

(6589)

 2.82

股價漲多，賣盤小幅調節下漲勢暫歇；外資現轉賣跡象

毛寶

(1732)

 2.31

股價挾防疫題材及業績成長、持續高檔震盪，昨小幅拉回

康那香

(9919)

 1.5

股價高檔震盪，惟外資4月偏賣方、拉回向5日線靠攏

裕隆

(2201)

 1.34

反彈逢半年線壓力稍歇，股價徘徊在5日線、季線附近

南六

(6504)

 1.23

股價居各均線上，隨小幅獲利了結賣盤下車、由紅翻黑

是方

(6561)

 0.88

KD趨勢向下，5日線交叉10日線向下，技術線型恐不妙

六角

(2732)

 0.83

疫情衝擊中國市場，自結2月轉虧，前2月EPS 0.34元

松翰

(5471)

 0.76

均線多頭排列，股價居各均線上方，小幅拉回向5日線靠攏

緯軟

(4953)

 0.57

3月營收年減12.1％；賣壓出籠，５日線可能支撐變壓力

聯鈞

(3450)

 0.44

賣盤小幅調節，股價守住季線上方；外資4月來忽買忽賣

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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