4月14日一分鐘強弱勢股
4月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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景碩
(3189)
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9.97
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國際大廠釋出採購訂單，載板廠訂單滿至Q3，族群股價齊揚
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台表科
(6278)
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9.97
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投信近日連買；傳蘋果正開發6款採Mini LED的新品可望受惠
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南電
(8046)
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9.91
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3月營收月增31.5%、年增41.4%；近期被視為投信作帳標的
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力山
(1515)
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9.89
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短均多頭排列，成交量倍增，簇擁股價拉出長紅K突破整理
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新鉅科
(3630)
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9.89
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光學指標股大漲逾3％，族群人氣現增溫跡象、股價齊揚
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訊芯-KY
(6451)
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9.87
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成交量翻近３倍增加，推升股價突破整理、攻回百元大關
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瑞基
(4171)
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9.85
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國內首家新冠肺炎產品通過衛福部專案，股價連6日走高
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凱羿-KY
(2939)
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9.84
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美居家令有利直效行銷可望推升營運，股價創18個月新高
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易華電
(6552)
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9.84
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人氣匯集、成交量翻4倍增加，長紅K棒穩居5日線上
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大江
(8436)
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9.79
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子公司與衛福部共同發表自動化檢疫設備，獲國外洽詢採購
製表：方歆婷
4月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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台康生技
(6589)
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2.82
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股價漲多，賣盤小幅調節下漲勢暫歇；外資現轉賣跡象
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毛寶
(1732)
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2.31
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股價挾防疫題材及業績成長、持續高檔震盪，昨小幅拉回
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康那香
(9919)
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1.5
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股價高檔震盪，惟外資4月偏賣方、拉回向5日線靠攏
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裕隆
(2201)
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1.34
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反彈逢半年線壓力稍歇，股價徘徊在5日線、季線附近
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南六
(6504)
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1.23
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股價居各均線上，隨小幅獲利了結賣盤下車、由紅翻黑
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是方
(6561)
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0.88
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KD趨勢向下，5日線交叉10日線向下，技術線型恐不妙
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六角
(2732)
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0.83
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疫情衝擊中國市場，自結2月轉虧，前2月EPS 0.34元
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松翰
(5471)
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0.76
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均線多頭排列，股價居各均線上方，小幅拉回向5日線靠攏
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緯軟
(4953)
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0.57
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3月營收年減12.1％；賣壓出籠，５日線可能支撐變壓力
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聯鈞
(3450)
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0.44
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賣盤小幅調節，股價守住季線上方；外資4月來忽買忽賣
製表：方歆婷
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