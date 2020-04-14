國安基金不退場 法人搶補 台股登高10338

受惠國安基金周一開例會表態，台股在萬點之上仍不退場，國家隊法人護盤將至新冠肺炎疫情獲有效掌控為止，加上美國總統川普在紐約疫情稍緩和之後，亟思積極振興經濟，目標明確訂在5月啟動，而大陸台企復工也愈趨順遂，激勵法人再度搶回補，使短多士氣大振，大盤開高之後不回頭，一路向上衝，終場大漲233點，連續收復5日線、10100點、10200點與10300點，表現出色。

台股短多勇猛向前衝的另一誘因，是美股盤後電子盤，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，也在周二上午開高趨堅，目前分別暫報大漲1.66%、1.59%、1.68%及2.56%，也為今晚美股開市種下好采頭。

台股在蘋果供應鏈三劍客帶頭衝高下，電子幾百花齊放，包括PCB、散熱、被動元件、DRAM、矽晶圓與IC設計等族群，多表現不錯，而且富邦金、國泰金、中信金、台塑四寶、台泥、亞泥與中鋼等重量級集團股反彈也不落人後，係加權指數一路走高不回頭主因。

大盤收市報漲233.72點，為10332.94點，漲幅2.31%，成交1565.04億元。店頭市場方面，指數同樣開高走高，收盤大漲1.98%，報128.55點，成交342.19億元。

業內人士指出，目前看起來，台股前波在指數跌破9千點，使國安基金鬆口進場護盤起，短中期底部已在10年線附近默默架構，使本波跌深反彈一路走來，在國家隊法人護持下，刺激盤勢短期底部部愈趨向上墊高，尤其近日落後補漲股與投機股也趁勢崛起，顯示人氣回籠熱絡，大盤新一波反彈逐漸向季線與半年線靠攏仍相對樂觀。

穩住盤面 國安基金促百檔飆漲

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