穩住盤面 國安基金促百檔飆漲

台股今（14日）加權股價指數收盤報10332.94點，漲233.72點，漲幅2.31％

，成交量為1565.03億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大有79檔，前10名為本 盟 (1475)、威宏-KY (8442)、台表科 (6278)、景 碩 (3189)、建 碁 (3046)、達 能 (3686)、懷 特 (4108)、南 電 (8046)、銘旺科 (2429)及明基材 (8215)。

今日有1檔超過5％跌幅，跌幅前10名有必應 (6625)、合機 (1618)、科風 (3043)、宏旭-KY (2243)、遠雄來 (2712)、遠見 (3040)、台開 (2841)、穎漢 (4562)、毛寶 (1732)及吉源-KY (8488)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、金像電 (2368)、聯電 (2303)、中信金 (2891)、友達 (2409)、欣興 (3037)、玉山金 (2884)、旺宏 (2337)、新光金 (2888)及台積電 (2330)。

上櫃有70檔5％以上漲幅，其中前10名為合正 (5381)、天鉞電 (5251)、合邦 (6103)、佑華 (8024)、金雨 (4503)、擎亞電子 (8096)等漲停， 台生材 (6649)、先豐 (5349)、同致 (3552)及九暘 (8040)。

今日上櫃有4檔股票有5％以上的大跌，前10檔英格爾 (8287)、新零售 (3085)、逸達 (6576)、全達 (8068)、東凌-KY (2924)、永利聯合 (8080)、昇華 (4806)、凱鈺(5468)、富驛-KY (2724)及劍湖山 (5701)。

上櫃成交量前10名個股為熱映 (3373)中美晶 (5483)、威剛 (3260)、世界 (5347)、原相 (3227)、豪展 (4735)、精材 (3374)、力致 (3483)、金居 (8358)及宏捷科 (8086)。

國安基金不退場 法人搶補 台股登高10338

將再增聘7.5萬人 亞馬遜股價挑戰歷史新高

首檔台股ESG主動型基金 登場