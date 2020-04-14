今日焦點股 重點摘要

今(4/14)日熱門焦點股如下：

（1）美系外資指出，面板驅動IC廠聯詠正調降今年OLED面板驅動IC預估出貨量15%至20%，TDDI出貨也可能受到新興市場需求不佳的影響，維持減碼評等，目標價下修到165元。

聯詠股價今天上漲1.5元開出，早盤高點來到186元、漲幅約2.76%，成交量逾1500張。

美系外資發布研究報告表示，聯詠所有業務的基本面持續惡化，在OLED（有機發光二極體）驅動IC方面，由於華為P40系列手機銷售不如預期，聯詠已開始向封裝廠調降2020年OLED驅動IC預估出貨量15%至20%，推測聯詠今明年OLED驅動IC出貨量將達4600萬顆、6600萬顆，低於先前推估的5800萬顆、8700萬顆。

雖然觸控暨顯示整合驅動IC（TDDI）近期需求強勁，目前還沒有調整訂單跡象，但美系外資認為，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成多國封城，將衝擊新興市場智慧型手機需求，預期聯詠TDDI訂單將從今年第2季開始下修。

此外，美系外資認為聯詠今年下半年大尺寸面板驅動IC營收將較上半年減少3%，原因是電視需求疲弱及東京奧運延後，下半年恐進入大尺寸面板庫存修正週期，故調降聯詠2020年、2021年每股盈餘預估值7%、5%至12.74元、13.32元，維持「減碼」投資評等，目標價從170元下修到165元。（中央社）

（2）鞋材廠台灣百和工業自結3月每股盈餘新台幣0.94元，創單月歷史新高。今天盤中股價來到新台幣63.7元，大漲5.99%；製鞋廠豐泰來到147.5元，大漲6.11%。

製鞋及鞋材族群今天盤中股價走揚，鞋材廠百和興業-KY盤中來到30.85元，大漲5.29%；製鞋廠寶成來到28.15元，上漲0.89%。鈺齊-KY來到86.7元，上漲1.64%。

鞋材廠台灣百和工業統計，3月歸屬母公司淨利約2.8億元，基本每股盈餘0.94元，創單月歷史新高。1至3月歸屬母公司淨利約5.33億元，較去年同期4.07億元成長31%，1至3月每股基本盈餘1.79元，較去年同期的1.36元成長約31%。

台灣百和除1至3月營收、獲利未受疫情衝擊，主因中國大陸百和興業有房地產收益之外，越南廠適時提高營收貢獻也是重要原因，另外，中國大陸百和興業也生產口罩，適時貢獻營收。

武漢肺炎疫情蔓延，製鞋大廠寶成工業昨天下午收到越南胡志明市政府通知，自今天起越南寶元廠停工兩天（4月14、15日），4月16日恢復正常運作。

寶成工業3月自結合併營收201.65億元，年減26%，但豐泰企業3月合併營收66億124.5萬元，年增9.31%，鈺齊國際3月合併營收7.87億元，年增0.33%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.宇瞻(8271)：Q1營收年增1%，獲利更可期，昨外資買超551張，帶動早盤股價漲逾2%，再戰40關。

2.台積電(2330)：駁斥3奈米建廠延後、昨夜ADR上漲0.87%，今早不理外資連兩日賣超，股價彈升至284.5元，收復5日線。

3.懷特(4108)：新藥「懷特痛寶軟膠囊」獲衛福部核准上市，早盤放量疾拉漲停鎖死。

4.神隆(1789)：外資連三日回補買超1584張，早盤人氣續升溫，股價突破30關。

5.美吾華(1731)：3月營收月增15.99%，較2月轉正成長，早盤量增價漲逾4%反應。

6.大江(8436)：自動檢疫設備獲歐亞訂單洽談，本土投信持續買超相挺，早盤股價跳空漲停鎖死。

7.毅嘉(2402)：首季每股稅前盈餘0.05元，Q2再向上，早盤攻高半根漲停板。

8.大毅(2478)：3月EPS跑贏去年第4季，多方吃補攻高逾2%，要守住70元。

9.兆赫(2485)：網飛財報將公布，買盤點火，勁揚5%。

10勤凱(4760)：Q2樂觀，股價頻創波段高點，今早回到80元創2個月來高點。

11.瓦城(2729)：疫情寒風吹，爆減薪消息，多方受傷未跟上大盤漲勢，平盤附近休息。

12.瑞昱(2379)：陸5G商用化，營運可望受惠，早盤上揚近2.5%。

13.愛普(6531)：攜手台積合攻AI商機，股價高掛逾7%，創波段新高且站穩季線。

14.矽統(2363)：外資連2日回頭加碼，晨盤帶量續漲逾3.5%，衝上年初來3個月新高價。

15.擎亞(8096)：三星OLED題材吃香，早盤續強漲、帶量頻頻攻上11元漲停。

16.明基材(8215)：偏光板供需轉趨緊張，Q2醞釀漲價，激勵股價跳空漲停。

17.誠美材(4960)：擬調漲偏光板價格，晨盤挾量上攻逾8%。

18.南電(8046)：業績閃亮亮，投信連二日買超，股價急速拉升，觸及漲停。

19.中壽(2823)：Q1稅後淨利44.6億元，創歷年同期新高、EPS1元，早盤放量漲逾3.5%。

20.建碁(3046)：3月營收月增逾1倍，早盤拉出第2根漲停。

21.神達(3706)：伺服器需求熱，3月營收雙增，三大法人昨轉買超670張，早盤漲近4%。

22.互億(6172)：3月營收月增逾1倍，早盤一度觸及漲停。

23.慶騰(4534)：3月營收月增逾1倍、年增3.14%，開盤後約40分鐘攻上漲停。

24.台灣百和(9938)：Q1營收45.88億元、EPS1.79元，單季獲利及EPS攀新高，早盤聞訊漲逾3.5%，收復月線。

25.弘裕(1474)：3月營收月增48.6%，早盤挾量漲逾5.5%，站穩票面。

26.儒鴻(1476)：Q1營收雖遇逆風，早盤仍獲多方支持，放量勁揚逾7.5%。

（4）自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）在跌深反彈下，今日早盤量價齊揚、股價分別大漲4％至5％！其中，巨大盤中最高飆到140元、大漲7.5元，漲幅逾5.66％，目前成交量已破1,300張；美利達在外資與投信進場買超加持下，早盤最高漲幅也逾4.2％、股價來到125元，成交量約600張。

受到疫情衝擊，巨大集團第一季合併營收133.21億元，年減8.99％。巨大表示，自3月開始，隨著疫情迅速在歐美國家擴散，許多國家開始實施封城，要求民眾不要上街，多數商店也都暫停營業，大大衝擊歐洲自行車零售市場，造成捷安特歐洲公司3月銷售明顯下滑。

美利達第一季電動自行車銷售台數大增57％，但不敵因疫情造成的銷售動能下滑，合併營收52.60億元，年減5.67％。不過，美利達持續看好今年電動自行車的出口量能，目前在手訂單進度維持不變，成為支撐營運動能的重要支柱。 （工商時報 曾麗芳）

（5）紅馬-KY旗下伴手禮業務大受疫情影響，但仍看好下半年旺季，而3月故鄉納稅業務年增逾7成，看好今年營收獲利成長動能無虞，紅馬-KY近期股價上沖下洗，近期站回40元關卡。

日本伴手禮大廠紅馬-KY近期股價上沖下洗，自2月中旬起逆勢爬升，一度來到60.3元波段高點，創2018年5月以來新高，隨後股價逢買壓下殺，3月下旬探25.2元歷史低點後，復甦回溫，近期站回40元關卡。

紅馬-KY 3月合併營收新台幣3.6億元，較去年同期持平。主因為3月故鄉納稅業務持續受惠Furusato 360的跨平台效益顯現，較去年同期成長74％。

紅馬-KY進一步表示，疫情肆虐全球，日本政府3月初開始陸續實施出入國限制等相關規定，亞太、美國與歐洲等多國已列為旅遊限制國家，致3月伴手禮業務較去年同期減少約5成。

紅馬-KY針對目前疫情擴散對伴手禮業務影響部分，提出幾項因應對策，包括加強管銷費用控管、優化伴手禮電商平台，並拓展節慶禮品及企業採購市場，預估待全球疫情降溫，伴手禮業務調整完畢，將可望迎來下半年旺季效益。

紅馬-KY累計前3月故鄉納稅業務收入也較去年同期明顯增加77％，且由於Furusato 360平台是透過公司自有API技術，將商品同步刊登於各大網站上，將有助於達到規模經濟，進一步貢獻整體獲利。

展望今年，紅馬-KY將持續與其他大型入口網站尋求合作推廣故鄉納稅業務，預估下半年可望再增加入口網站合作及自治體回禮商品的網站總刊登數，進一步提高各自治體故鄉納稅回禮的瀏覽率及營收獲利貢獻，降低公司營運受旅遊淡旺季的影響。

另外，紅馬-KY將持續優化Furusato 360系統提高業務效率，降低人事及外部系統使用費用，今年整體故鄉納稅業務營收獲利成長動能無虞。

日本獨有的「故鄉納稅」制度從2008年推行以來已邁入第12年，這個制度為了平衡城鄉差距和地方稅收，鼓勵民眾可以將住民稅回捐給指定的地方自治體，抵稅的同時還可以兌換地方提供的各種土產商品。

紅馬-KY2014年投入日本「故鄉納稅」的禮品銷售業務，以收取手續費及商品銷售收入作為該項業務收入來源，2018年陸續與日本第2大電信公司KDDI、樂天等企業合作推廣故鄉納稅，並爭取與其他會員制企業及電子商務網站經營企業合作的機會，提供故鄉納稅後台管理服務，並拓展回禮刊登平台。（中央社）