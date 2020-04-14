上市、櫃企業營運快報

今(4/14)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.GPS族群研勤科技、威潤科技受疫情影響，3月營收分別年減逾5成、3成，但持續耕耘轉型業務，研勤人臉辨識產品搭上防疫商機，威潤下半年將推車載視訊解決方案。

2.汽車輪圈廠巧新預期下半年業績可優於上半年，鍛造鋁合金輪圈訂單客戶未取消，部分客戶還加速出貨，屏東自動化工廠3月獲認證，取得多家汽車廠量產許可。

巧新2019年全年合併營收為新台幣58.92億元，較前年同期65.87億元減少10.5%，因擴廠及鋁價下跌，去年稅後淨利6.23億元，較前年12.04億元大減48.3%，每股稅後純益3.2元，低於前年EPS 6.09元。

巧新擬配發每股現金股利2元，現金配發率約62.5%，若以今天早盤股價46.85元計算，現金殖利率約4.26%。

3.中國大陸加速5G基礎建設，半導體檢測廠閎康營運可望受惠，第2季業績不排除有機會挑戰歷史新高。

隨著中國市場需求回溫，閎康3月營收攀高至新台幣2.36億元，月增10.47%，也較去年同期增加15.82%。

4.新冠肺炎疫情延燒，國際股市波動劇烈，基於投機或避險考量，反促成期貨業市況熱絡，群益期3月營收2.9億元，月增49.7％、年增75.4％；累計首季營收達6.27億元，也比去年同期增長36.4％。

展望後市，群益期認為，短期間內疫情還未能落幕，股市震盪態勢不變，第二季業績持續看俏，尤其去年同期市場無大波動，今年營收可望顯著增溫。整體而言，各國救市政策大舉出籠，預期市場最壞時期已過，接下來疫情利空將不斷測試底部支撐，台股驚驚漲的可能性較大。

5.新冠肺炎疫情重創全球經濟，長期投資如何保本又能獲利成為投資人最大考驗；銅箔基板廠—台光電(2383)、連接器廠—信邦(3023)、影像感測器廠—亞泰(4974)及設備廠—群翊(6664)過去兩年業績呈現逐年成長，2019年獲利創新高，且公司產品佈局有成，未來業績有機會在疫情逆境中成長，加上公司在手約當現金充沛，殖息率均逾4%，可望成為「進可攻、退可守」標的。

6.工業閥門供應商捷流閥業中國蘇州廠已完全復工生產，台灣桃園生質能中心的三偏心與控制閥產品訂單，預計第2季逐步出貨挹注營收。

7.工具機大廠東台子公司中國蘇州東昱精機4月初復工進度已近9成。隨著中國復工復廠推進，PCB設備3月接單有回溫跡象。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，東台指出，除了中國與歐美客戶延期交機外，來自東南亞客戶轉單及東北亞客戶的特殊功能機台需求，不受影響。