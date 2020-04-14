國安基金穩盤 台股大漲百點挑戰10300

美股漲跌互見，台股在國安基金護盤下，14日開在10,130.65點，三王台積電（2330）、鴻海（2317）及大立光（3008）同步翻揚，帶動加權指數快速向上攀升，呈開高登高榮景。

除蘋果供應鏈三王表現不錯外，被動元件、光學元件、矽晶圓、PCB族群、散熱族群及台塑四寶等短多也走俏，迄上午9：52的加權股價指數暫報大漲159點，報10258點，漲幅1.58%，成交494億元。

市場觀望疫情發展，加上OPEC+雖同意減產，但油價依舊下跌，只是勢明顯減緩。另外，市場也對剛剛展開的超級財報周抱持謹慎態度，美國四大指數13日漲跌互見。不過，美國總統川普傳來最新的疫情報告，表示新冠新增案例確呈趨緩現象，對美盤後的道瓊期，卻起了激勵效益，目前道瓊期指暫報大漲逾百點。

道瓊工業平均指數4月13日下挫1.39％（328.6點）、收23,390.77點。那斯達克指數上漲0.48％（38.85點）、收8,192.42點，創3月10日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.37％（21.95點）、收1,623.68點。

統一投顧指出，全球政府積極抗疫，以及央行寬鬆救市，整體金融市場最壞情形已過，國際股市近期也伴隨著20-30%的反彈幅度。不過，本周市場不確定因素增加，包括美國財報季登場、大陸第一季GDP公布及台積電法說，均深深影響後市發展。

統一投顧指出，考量市場觀望氣氛提升，維持採取逢低佈局建議，高出低進的區間操作策略，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。